29 декабря, 2025
Азербайджан вошел в Тор-5 стран Южной и Центральной Азии в Индексе готовности правительств к внедрению ИИ

Government AI Readiness Index 2025

Азербайджан с результатом 49,0 занял 70-е место в исследовании Government AI Readiness Index 2025, подготовленном Oxford Insights, которое охватило 195 стран мира. Предыдущие издания индекса фокусировались на том, насколько правительство готово к внедрению ИИ в сфере государственных услуг. Исследование 2025 года стал более подробным, чем когда-либо, определяя готовность правительства путем анализа 69 показателей по 14 измерениям в рамках 6 основных столпов: политический потенциал, управление, инфраструктура ИИ, внедрение в государственном секторе, развитие и распространение, а также устойчивость. Оценка готовности к внедрению ИИ в 195 странах представляет собой самый большой набор данных, когда-либо проанализированный и оцененный в рамках этого исследования.

Турция сохраняет второе место в регионе, занимая 48-е место в мировом рейтинге с результатом 58,1, и продолжает изучать способы расширения внедрения ИИ. Однако обязательства национальной стратегии, принятые несколько лет назад, остаются невыполненными. Тем не менее, страна обладает прочной цифровой и инновационной базой и другими возможностями. Введение специальной технологической визы для иностранных специалистов в области цифровых технологий и ИИ служит одним из многообещающих примеров. В Южной и Центральной Азии Казахстан поднялся на третье место в регионе, заняв 60-е место в мире с результатом 55,87. В июле в стране был запущен собственный суперкомпьютер. В Азербайджане это событие произошло позже — компания AzInTelecom объявила о создании первого суперкомпьютерного центра в нашей стране в декабре уходящего года. Узбекистан также добивается значительного прогресса: президент страны недавно поставил цель подготовить 5 млн. экспертов по ИИ к 2030 году. И в наших странах речь идет не о копировании западных моделей управления ИИ, а об установлении суверенитета ИИ путем объединения государственных возможностей, ресурсов и прагматического регулирования.

