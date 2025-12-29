Кибергигиена 2026: как пользователям в Азербайджане подготовиться к новому году без цифровых угроз

В преддверии 2026 года «Лаборатория Касперского» призывает пользователей в Азербайджане уделить особое внимание цифровой безопасности. С каждым годом число киберинцидентов в регионе растёт: злоумышленники совершенствуют фишинговые схемы, активно используют deepfake-технологии и всё чаще нацеливаются на мобильные устройства, которые стали основным инструментом коммуникации и платежей.
По данным Kaspersky, в 2025 году в Азербайджане зафиксирован рост мобильного фишинга, мошенничества через платёжные сервисы и атак на социальные сети. Многие инциденты могли бы быть предотвращены при соблюдении базовых правил цифровой гигиены.
«Мы входим в 2026 год с совершенно новым уровнем цифровых рисков. Теперь мошенники используют ИИ, deepfake-аудио и видео, автоматические рассылки и социальную инженерию, направленную на конкретного человека. Однако даже в этих условиях базовая кибергигиена остаётся самым важным инструментом защиты. Если пользователь соблюдает простые правила — обновления, уникальные пароли, проверка ссылок, осторожность по телефону — вероятность попасть в ловушку снижается многократно», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.
Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют основные правила кибергигиены для пользователей в 2026 году
- Обновления — не откладывать ни на день.
Операционная система, приложения, банковские сервисы и антивирус должны обновляться автоматически. Многие атаки 2025 года произошли из-за использования устаревшего ПО.
- Уникальные пароли для каждого сервиса.
Не менее 12 символов, комбинация букв, цифр и специальных знаков.
Использование менеджера паролей существенно упрощает управление безопасностью.
- Двухфакторная аутентификация (2FA) — обязательна.
Особенно для Instagram, Facebook, WhatsApp, а также банковских и почтовых сервисов.
Предпочтительнее использовать приложения-генераторы кодов, а не SMS.
- Осторожность при использовании NFC, Apple Pay и Google Wallet.
Проверяйте терминалы, не передавайте смартфон посторонним, отключайте NFC, если он не нужен.
- Не доверять неожиданным сообщениям и звонкам.
Злоумышленники используют ИИ, имитируя сотрудников банка или даже голос знакомых.
Главное правило: не сообщать коды, не переходить по ссылкам, не выполнять инструкции по телефону.
- Проверять ссылки и домены.
Фишинговые сайты становятся всё более реалистичными.
Минимальная проверка: домен, HTTPS, отсутствие лишних символов, сравнение адреса с официальным сайтом.
- Защитить социальные сети.
Количество атак на Instagram в 2025 году заметно выросло.
Советы: отключить вход через сторонние приложения, удалить лишние разрешения в Instagram/Google/Facebook, включить уведомления о входах.
- Устанавливать приложения только из официальных магазинов.
Избегайте сторонних APK, даже если они кажутся полезными или «проверенными».
- Делать резервные копии не реже одного раза в месяц.
Это помогает защититься от кражи телефона, заражения вредоносным ПО и утраты данных.
- Использовать решения для интернет-безопасности.
Антивирус, защита платежей, антифишинг и мониторинг утечек — необходимый минимум в 2026 году.
Соблюдение этих рекомендаций позволит пользователям в Азербайджане встретить 2026 год более защищёнными и снизить вероятность цифровых угроз. «Лаборатория Касперского» продолжит информировать общественность о новых схемах мошенничества и предоставлять решения для защиты устройств, данных и цифровой жизни пользователей 24/7.