16 декабря, 2025
Apple TV tətbiqi artıq Google Cast-i dəstəkləyir

Apple Android istifadəçiləri üçün Apple TV tətbiqində vacib yeniləmə təqdim edib. Artıq tətbiqdə Google Cast dəstəyi mövcuddur — bu isə o deməkdir ki, istifadəçilər kontenti birbaşa smartfondan televizora ötürə biləcəklər. Sevimli serial və filmlərə böyük ekranda baxmaq indi daha rahat oldu.

Xatırladaq ki, şirkət Apple TV tətbiqini Android platforması üçün 2025-ci ilin fevralında istifadəyə vermişdi. Lakin uzun müddət tətbiq Google Cast funksiyasını dəstəkləmirdi. Yeni yeniləmə ilə bu boşluq aradan qaldırılıb və istifadəçilər baxış zamanı belə ekranlar arasında problemsiz keçid edə bilirlər.

Google Cast dəstəyi Apple TV tətbiqinin 2.2 versiyası ilə aktiv edilib. Bu texnologiya Google tərəfindən hazırlanmış naqilsiz ötürmə protokoludur və mobil cihazdan TV-yə media məzmununun paylaşılmasını təmin edir.

Maraqlı məqam odur ki, 2025-ci ilin dekabr ayının əvvəlində Netflix mobil cihazlardan televizorlara və yeni nəsil pultlu Chromecast modellərinə kontent ötürülməsini deaktiv edib. Bu fonda Apple-ın Google Cast dəstəyini əlavə etməsi Android istifadəçiləri üçün Apple TV-ni daha cəlbedici alternativə çevirir.

Belə görünür ki, Apple tədricən Android ekosistemində mövqelərini gücləndirir — və bu addım istifadəçilərin gündəlik baxış vərdişlərinə birbaşa təsir edəcək.

