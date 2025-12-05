spot_img
8 декабря, 2025
Apple App Store Awards 2025 qaliblərini açıqladı: İlin ən yaxşı tətbiqləri və oyunları seçildi

Apple bu ilin ən çox gözlənilən anlarından birinə nöqtə qoydu — App Store Awards 2025 qalibləri rəsmi olaraq elan olundu. Şirkət 2025-ci ildə istifadəçilərin həyatını dəyişdirən, yeni standartlar müəyyən edən və texnologiyanın sərhədlərini genişləndirən 17 tətbiq və oyunu xüsusi mükafatla təltif etdi.

Apple-nin qiymətləndirməsinə görə, bu il innovasiya, dizayn və istifadəçi təcrübəsinə görə ən yüksək nəticə göstərənlər bunlardır:

İlin ən yaxşı tətbiqləri

— iPhone üçün — Tiimo

Tapşırıqların planlaşdırılmasını asanlaşdıran, İİ-assistentlə işləyən minimalist təşkilatçı.

— iPad üçün — Detail

Süni intellekt dəstəyi ilə montaj imkanları təqdim edən çoxfunksiyalı video redaktoru.

— Mac üçün — Essayist

Akademik məqalələr üçün mənbə axtarışını, mətn strukturunu və rəsmiləşdirməni avtomatlaşdıran alət.

— Apple Vision Pro üçün — Explore POV

Dünyanın müxtəlif nöqtələrindən çəkilmiş immersiv POV videoları ilə unikal səyahət təcrübəsi.

— Apple Watch üçün — Strava

Idmançılar üçün ən dəqiq aktivlik izləmə və yarış statistikasını təklif edən tətbiq.

— Apple TV üçün — HBO Max

Tanınmış filmlər, seriallar və HBO brendinin eksklüziv kontenti ilə ən çox seçilən media platforması.

İlin ən yaxşı oyunları

iPhone oyunu — Pokémon TCG Pocket

Əfsanəvi Pokémon kart kolleksiya oyununun mobil versiyası.

iPad oyunu — DREDGE

Balıqçılıq simulyatoru ilə mistik qorxu elementlərini birləşdirən atmosferik macəra.

Mac oyunu — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Əlavə kontent və optimizasiya ilə yenilənmiş, kult kiberpunk rol oyununun tam versiyası.

 Vision Pro oyunu — Porta Nubi

Füsunkar vizual estetika və məntiq tapmacaları ilə VR məkanında sakit, amma çətin sınaqlar.

Apple Arcade oyunu — WHAT THE CLASH?

Qaydaların, məntiqin və ümumi normaların işləmədiyi komik mini-oyunlar toplusu.

Mədəni təsir kateqoriyası

Bu il Apple həmçinin cəmiyyətə fayda, yaradıcılıq və humanizm kimi dəyərləri ön plana çıxaran layihələri də mükafatlandırdı:

  • Art of Fauna — vəhşi təbiəti rəngarəng illüstrasiyalar vasitəsilə tanıdan sakitləşdirici puzzle.

  • Chants of Sennaar — Babil qülləsi mifindən ilhamlanan dil, mədəniyyət və anlaşma barədə macəra-oyun.

  • despelote — Ekvadorda böyüyən uşaq Julio-nun gündəlik həyatına həssas və emosional baxış.

  • Be My Eyes — zəif görən istifadəçilərə ətrafdakı əşyaları tanımağa kömək edən unikal yardım tətbiqi.

  • Focus Friend — diqqət yayındırıcıları bloklayan və fokuslanmanı artıran rəqəmsal köməkçi.

  • StoryGraph — oxucular üçün statistikalar, təhlillər və dəqiq şəxsi kitab tövsiyələri təqdim edən platforma.

