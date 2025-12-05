Apple App Store Awards 2025 qaliblərini açıqladı: İlin ən yaxşı tətbiqləri və oyunları seçildi

Apple bu ilin ən çox gözlənilən anlarından birinə nöqtə qoydu — App Store Awards 2025 qalibləri rəsmi olaraq elan olundu. Şirkət 2025-ci ildə istifadəçilərin həyatını dəyişdirən, yeni standartlar müəyyən edən və texnologiyanın sərhədlərini genişləndirən 17 tətbiq və oyunu xüsusi mükafatla təltif etdi.
Apple-nin qiymətləndirməsinə görə, bu il innovasiya, dizayn və istifadəçi təcrübəsinə görə ən yüksək nəticə göstərənlər bunlardır:
İlin ən yaxşı tətbiqləri
— iPhone üçün — Tiimo
Tapşırıqların planlaşdırılmasını asanlaşdıran, İİ-assistentlə işləyən minimalist təşkilatçı.
— iPad üçün — Detail
Süni intellekt dəstəyi ilə montaj imkanları təqdim edən çoxfunksiyalı video redaktoru.
— Mac üçün — Essayist
Akademik məqalələr üçün mənbə axtarışını, mətn strukturunu və rəsmiləşdirməni avtomatlaşdıran alət.
— Apple Vision Pro üçün — Explore POV
Dünyanın müxtəlif nöqtələrindən çəkilmiş immersiv POV videoları ilə unikal səyahət təcrübəsi.
— Apple Watch üçün — Strava
Idmançılar üçün ən dəqiq aktivlik izləmə və yarış statistikasını təklif edən tətbiq.
— Apple TV üçün — HBO Max
Tanınmış filmlər, seriallar və HBO brendinin eksklüziv kontenti ilə ən çox seçilən media platforması.
İlin ən yaxşı oyunları
iPhone oyunu — Pokémon TCG Pocket
Əfsanəvi Pokémon kart kolleksiya oyununun mobil versiyası.
iPad oyunu — DREDGE
Balıqçılıq simulyatoru ilə mistik qorxu elementlərini birləşdirən atmosferik macəra.
Mac oyunu — Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
Əlavə kontent və optimizasiya ilə yenilənmiş, kult kiberpunk rol oyununun tam versiyası.
Vision Pro oyunu — Porta Nubi
Füsunkar vizual estetika və məntiq tapmacaları ilə VR məkanında sakit, amma çətin sınaqlar.
Apple Arcade oyunu — WHAT THE CLASH?
Qaydaların, məntiqin və ümumi normaların işləmədiyi komik mini-oyunlar toplusu.
Mədəni təsir kateqoriyası
Bu il Apple həmçinin cəmiyyətə fayda, yaradıcılıq və humanizm kimi dəyərləri ön plana çıxaran layihələri də mükafatlandırdı:
-
Art of Fauna — vəhşi təbiəti rəngarəng illüstrasiyalar vasitəsilə tanıdan sakitləşdirici puzzle.
-
Chants of Sennaar — Babil qülləsi mifindən ilhamlanan dil, mədəniyyət və anlaşma barədə macəra-oyun.
-
despelote — Ekvadorda böyüyən uşaq Julio-nun gündəlik həyatına həssas və emosional baxış.
-
Be My Eyes — zəif görən istifadəçilərə ətrafdakı əşyaları tanımağa kömək edən unikal yardım tətbiqi.
-
Focus Friend — diqqət yayındırıcıları bloklayan və fokuslanmanı artıran rəqəmsal köməkçi.
-
StoryGraph — oxucular üçün statistikalar, təhlillər və dəqiq şəxsi kitab tövsiyələri təqdim edən platforma.