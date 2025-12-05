Tesla Avropada daha ucuz Model 3 versiyasını satışa çıxardı

Tesla Avropadakı rəqabətin güclənməsinə cavab olaraq Model 3-ün yeni, daha əlçatan versiyasını təqdim edib. 4 dekabrdan etibarən Avropa bazarında satışa çıxarılan Model 3 Standard şirkətin sözlərinə görə, elektrikli avtomobillərə olan tələbi canlandırmağa hesablanıb.
Bu addım Tesla-nın son aylarda həyata keçirdiyi qiymət strategiyasının davamıdır. Oktyabrda şirkət Avropada daha ucuz Model Y versiyasını istifadəyə vermişdi. Həm yerli, həm də Çin istehsalçılarının ucuz elektromobil modelləri təqdim etməsi fonunda Tesla bazar payını qorumağa çalışır.
Yeni Model 3 Standard artıq bir sıra ölkələrdə sifarişə açılıb:
-
Almaniya: 37 970 avro
-
Norveç: 330 056 kron (təxminən 32 700 dollae)
-
İsveç: 449 990 kron (təxminən 47 820 dollar)
Modelin ABŞ versiyası oktyabrda təqdim edilmişdi, orada avtomobilin qiyməti 36 990 dollar təşkil edirdi.
Model 3 ilk dəfə 2016-cı ildə kütləvi bazar üçün uyğun, münasib qiymətli elektromobil kimi tanıdılmış, 2017-ci ildə isə seriyalı istehsala başlamışdı. Bu illər ərzində model bir neçə dəfə yenilənərək daha müasir görünüş və avadanlıq qazanıb.
Bu arada Tesla şirkət daxilində çətin dövr yaşayır: son aylarda satış dinamikasının qeyri-sabitliyi fonunda Cybertruck, Model 3 və Model Y proqramlarının bir neçə əsas rəhbəri işdən ayrılıb.
İlon Mask isə bildirib ki, Tesla avtomobillər və data-mərkəzlər üçün nəzərdə tutulan yeni AI5 çipinin hazırlanmasında son mərhələyə keçib.