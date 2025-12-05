Apple 72 saat ərzində iki top-menecerini itirdi və daha ikisinin gedəcəyini açıqladı

Apple yüksək səviyyəli mütəxəssisləri itirməyə davam edir. Son 72 saat ərzində şirkətdən ardıcıl olaraq dörd əsas rəhbər ayrılıb.
İlk olaraq şirkəti Siri layihəsinin fiaskosu fonunda Apple-ın baş süni intellekt mütəxəssisi Con Cannandrea tərk etdi.
Onun ardınca Apple-dan daha bir vacib fiqur – şirkətin istifadəçi interfeysi dizaynının rəhbəri Alan Dai ayrıldı. O, Meta-ya keçib. Dai 2015-ci ildən Apple dizayn komandasının üzvü idi və iPhone X, watchOS və Dynamic Island kimi son illərin ən ikonik dizayn yeniliklərini kurasiya edən əsas şəxslərdən biri olub.
İndi isə Apple rəsmi olaraq daha iki yüksək vəzifəli əməkdaşını da itirəcəyini bildirib: Ketrin Adams və Liza Cekson. Adams şirkətin baş hüquq müşaviri idi, Cekson isə Apple-ın ekoloji təşəbbüslər, siyasət və sosial layihələr üzrə vitse-prezidenti kimi fəaliyyət göstərirdi.
Adams vəzifəsini bu yaz tərk edəcək və 2026-cı ilin sonuna qədər şirkətdən tam ayrılacaq. Cekson isə artıq yanvarda Apple-dan gedir. Hər iki rəhbər, Apple-ın açıqlamasına görə, təqaüdə çıxacaq.