BAKOTECH подписал дистрибьюторское соглашение с MazeBolt — обеспечиваем непрерывную устойчивость к DDoS-атакам на ключевых рынках

BAKOTECH , международный True Value-Added IT-дистрибьютор, объявил о подписании нового дистрибьюторского соглашения с MazeBolt — ведущим поставщиком решений для управления уязвимостями к DDoS-атакам.

«Это партнерство поддерживает нашу миссию помогать крупным организациям оставаться онлайн даже во время самых масштабных DDoS-атак, — отметил Мэттью Андриани, CEO и основатель MazeBolt. — Благодаря RADAR, нашему AI-решению для непрерывного тестирования DDoS-защиты без остановки сервисов, мы предоставляем критически важные данные об уязвимостях, которые позволяют системам защиты оставаться устойчивыми, автоматически реагировать на атаки, сокращать ручное взаимодействие и достигать наивысшего уровня безопасности».

Шаг к укреплению экосистемы кибербезопасности BAKOTECH

«Мы рады сотрудничеству с MazeBolt, — комментирует Евгений Бадах, CEO компании BAKOTECH. — Их подход к непрерывной проверке DDoS-защиты дополняет нашу цель обеспечивать надежную и безопасную инфраструктуру для наших клиентов. Как дистрибьютор True Value-Added, BAKOTECH эффективно представляет вендоров на рынке и действует как продолжение их команд в целевых регионах. Это дистрибьюторское соглашение делает технологии MazeBolt более доступными для предприятий и сервис-провайдеров, которые стремятся повысить свою устойчивость и соответствие требованиям безопасности».

Инновационная технология с беспрецедентной видимостью

Компания MazeBolt внедрила новый подход к DDoS-защите, который делает акцент на проактивном управлении уязвимостями, а не на реактивном реагировании на инциденты. Цель компании — выявлять и устранять все DDoS-уязвимости еще до того, как они повлияют на непрерывность бизнеса.

Благодаря партнерству портфолио решений по кибербезопасности BAKOTECH теперь включает MazeBolt RADAR™ — первую в мире запатентованную платформу непрерывного DDoS-тестирования без влияния на сервисы, и DDoS Threat Rating (DTR) — инструмент прогнозного анализа на основе искусственного интеллекта.

MazeBolt RADAR ™. Позволяет предприятиям и государственным структурам предотвращать разрушительные DDoS-атаки еще до их начала. Платформа непрерывно проверяет эффективность DDoS-защиты в рабочих средах, выполняя тысячи симулированных атак на уровнях OSI 3, 4 и 7 без простоев. RADAR™ выявляет скрытые ошибки конфигурации, определяет приоритеты устранения и укрепляет защитный контур, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса.

DDoS Threat Rating (DTR). Предоставляет организациям мгновенную оценку уровня угроз на основе искусственного интеллекта. Построенный на основе данных из более чем миллиона симуляций RADAR™, DTR позволяет компаниям быстро определять уровень готовности к соблюдению нормативных требований, в частности SEC и DORA.

В совокупности эти решения помогают организациям обеспечить постоянную защиту от DDoS-атак и непрерывность бизнеса без простоев сервисов.

Почему MazeBolt важен для современных предприятий

DDoS-атаки становятся все более частыми и сложными. Они наносят финансовый ущерб, который может достигать более $500 000 за инцидент . Традиционные методы тестирования, которые проводятся несколько раз в год, не успевают за изменениями в инфраструктуре и развитием методов атак.

«DDoS — это артиллерия современной кибервойны. Решения MazeBolt уникальны, ведь позволяют клиентам получить реальную картину состояния их защиты независимо от архитектуры, — объясняет Алексей Ясинский, Head of B4 Department в BAKOTECH. — Организации могут постоянно моделировать тысячи реальных DDoS-сценариев без остановки критических приложений, оценивать эффективность автоматических систем защиты и вручную совершенствовать оборону своих уникальных уязвимостей. Это позволяет достичь 100% защиты от современных атак. Для сферы финансов, госструктур и облачных сервисов такой подход означает непрерывную доступность, соответствие нормам и уменьшение операционных рисков».

Финансовые учреждения: MazeBolt помогает банкам и платежным системам обеспечивать бесперебойную работу цифровых каналов и соответствие нормативным требованиям.

Облачные провайдеры: непрерывная проверка DDoS-защиты гарантирует устойчивость мультиарендных инфраструктур без влияния на рабочие нагрузки клиентов.

Государственные организации: RADAR™ обеспечивает непрерывный доступ к критически важным онлайн-сервисам и общественным порталам, а также защищает национальную цифровую инфраструктуру.

BAKOTECH работает исключительно через партнерскую сеть, что позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и экспертной поддержки для заказчиков.

Чтобы узнать больше о решении MazeBolt и получить консультацию, обратитесь к нашим экспертам: [email protected]

О MazeBolt

MazeBolt RADAR™ — запатентованное решение, созданное для устранения уязвимостей в сфере DDoS-защиты. Без нарушения онлайн-сервисов, с помощью непрерывных симуляций DDoS-атак, RADAR™ постоянно выявляет и помогает устранить слабые места, которые могут привести к простоям. Ведущие глобальные компании доверяют RADAR™, чтобы проактивно предотвращать атаки, уменьшать зависимость от ручных действий и SLA-гарантий. Благодаря уникальной технологии RADAR™ обеспечивает непревзойденную видимость защитных конфигураций и позволяет поддерживать непрерывность бизнеса.

О BAKOTECH

BAKOTECH — международный True Value-Added IT-дистрибьютор с более чем 20-летним опытом внедрения инновационных технологических решений. Эксперты и партнеры BAKOTECH реализовали более 1000 успешных проектов в области кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и информационных сетей для компаний, находящихся на этапе цифровой трансформации.