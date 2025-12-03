BAKOTECH подписал дистрибьюторское соглашение с MazeBolt — обеспечиваем непрерывную устойчивость к DDoS-атакам на ключевых рынках

BAKOTECH, международный True Value-Added IT-дистрибьютор, объявил о подписании нового дистрибьюторского соглашения с MazeBolt — ведущим поставщиком решений для управления уязвимостями к DDoS-атакам.
«Это партнерство поддерживает нашу миссию помогать крупным организациям оставаться онлайн даже во время самых масштабных DDoS-атак, — отметил Мэттью Андриани, CEO и основатель MazeBolt. — Благодаря RADAR, нашему AI-решению для непрерывного тестирования DDoS-защиты без остановки сервисов, мы предоставляем критически важные данные об уязвимостях, которые позволяют системам защиты оставаться устойчивыми, автоматически реагировать на атаки, сокращать ручное взаимодействие и достигать наивысшего уровня безопасности».
Шаг к укреплению экосистемы кибербезопасности BAKOTECH
«Мы рады сотрудничеству с MazeBolt, — комментирует Евгений Бадах, CEO компании BAKOTECH. — Их подход к непрерывной проверке DDoS-защиты дополняет нашу цель обеспечивать надежную и безопасную инфраструктуру для наших клиентов. Как дистрибьютор True Value-Added, BAKOTECH эффективно представляет вендоров на рынке и действует как продолжение их команд в целевых регионах. Это дистрибьюторское соглашение делает технологии MazeBolt более доступными для предприятий и сервис-провайдеров, которые стремятся повысить свою устойчивость и соответствие требованиям безопасности».
Инновационная технология с беспрецедентной видимостью
Компания MazeBolt внедрила новый подход к DDoS-защите, который делает акцент на проактивном управлении уязвимостями, а не на реактивном реагировании на инциденты. Цель компании — выявлять и устранять все DDoS-уязвимости еще до того, как они повлияют на непрерывность бизнеса.
Благодаря партнерству портфолио решений по кибербезопасности BAKOTECH теперь включает MazeBolt RADAR™ — первую в мире запатентованную платформу непрерывного DDoS-тестирования без влияния на сервисы, и DDoS Threat Rating (DTR) — инструмент прогнозного анализа на основе искусственного интеллекта.
- MazeBolt RADAR™. Позволяет предприятиям и государственным структурам предотвращать разрушительные DDoS-атаки еще до их начала. Платформа непрерывно проверяет эффективность DDoS-защиты в рабочих средах, выполняя тысячи симулированных атак на уровнях OSI 3, 4 и 7 без простоев. RADAR™ выявляет скрытые ошибки конфигурации, определяет приоритеты устранения и укрепляет защитный контур, обеспечивая бесперебойную работу бизнеса.
- DDoS Threat Rating (DTR). Предоставляет организациям мгновенную оценку уровня угроз на основе искусственного интеллекта. Построенный на основе данных из более чем миллиона симуляций RADAR™, DTR позволяет компаниям быстро определять уровень готовности к соблюдению нормативных требований, в частности SEC и DORA.
В совокупности эти решения помогают организациям обеспечить постоянную защиту от DDoS-атак и непрерывность бизнеса без простоев сервисов.
Почему MazeBolt важен для современных предприятий
DDoS-атаки становятся все более частыми и сложными. Они наносят финансовый ущерб, который может достигать более $500 000 за инцидент. Традиционные методы тестирования, которые проводятся несколько раз в год, не успевают за изменениями в инфраструктуре и развитием методов атак.
«DDoS — это артиллерия современной кибервойны. Решения MazeBolt уникальны, ведь позволяют клиентам получить реальную картину состояния их защиты независимо от архитектуры, — объясняет Алексей Ясинский, Head of B4 Department в BAKOTECH. — Организации могут постоянно моделировать тысячи реальных DDoS-сценариев без остановки критических приложений, оценивать эффективность автоматических систем защиты и вручную совершенствовать оборону своих уникальных уязвимостей. Это позволяет достичь 100% защиты от современных атак. Для сферы финансов, госструктур и облачных сервисов такой подход означает непрерывную доступность, соответствие нормам и уменьшение операционных рисков».
- Финансовые учреждения: MazeBolt помогает банкам и платежным системам обеспечивать бесперебойную работу цифровых каналов и соответствие нормативным требованиям.
- Облачные провайдеры: непрерывная проверка DDoS-защиты гарантирует устойчивость мультиарендных инфраструктур без влияния на рабочие нагрузки клиентов.
- Государственные организации: RADAR™ обеспечивает непрерывный доступ к критически важным онлайн-сервисам и общественным порталам, а также защищает национальную цифровую инфраструктуру.
BAKOTECH работает исключительно через партнерскую сеть, что позволяет обеспечить высокий уровень сервиса и экспертной поддержки для заказчиков.
Чтобы узнать больше о решении MazeBolt и получить консультацию, обратитесь к нашим экспертам: [email protected]
О MazeBolt
MazeBolt RADAR™ — запатентованное решение, созданное для устранения уязвимостей в сфере DDoS-защиты. Без нарушения онлайн-сервисов, с помощью непрерывных симуляций DDoS-атак, RADAR™ постоянно выявляет и помогает устранить слабые места, которые могут привести к простоям. Ведущие глобальные компании доверяют RADAR™, чтобы проактивно предотвращать атаки, уменьшать зависимость от ручных действий и SLA-гарантий. Благодаря уникальной технологии RADAR™ обеспечивает непревзойденную видимость защитных конфигураций и позволяет поддерживать непрерывность бизнеса.
О BAKOTECH
BAKOTECH — международный True Value-Added IT-дистрибьютор с более чем 20-летним опытом внедрения инновационных технологических решений. Эксперты и партнеры BAKOTECH реализовали более 1000 успешных проектов в области кибербезопасности, цифровой инфраструктуры и информационных сетей для компаний, находящихся на этапе цифровой трансформации.