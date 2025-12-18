Google представил ИИ-модель Gemini 3 Flash — «передовой интеллект, созданный для скорости по доступной цене»

Компания Google выпустила ИИ-модель Gemini 3 Flash, которую позиционирует как «передовой интеллект, созданный для скорости по доступной цене». Доступен выбор из двух режимов работы: «Быстрый» — для оперативных ответов и «Глубокое размышление» — для решения сложных задач.

Gemini 3 Flash превосходит 2.5 Flash по всем параметрам и «значительно» превосходит мощную Gemini 2.5 Pro в нескольких тестах, включая MMMU Pro, Toolathlon и MPC Atlas. При этом она сохраняет высокую скорость работы и эффективность, свойственную Flash-версиям.

Использование сильного логического мышления, инструментов и мультимодальные возможности, реализованные в Gemini 3 Flash, обеспечивают «более сложный анализ видео, извлечение данных и визуальные вопросы и ответы» для сторонних разработчиков, создающих агентов поддержки клиентов или внутриигровых помощников.

Стоимость использования Gemini 3 Flash составляет $0,50 за входные токены и $3 за выходные токены (цена аудиозапроса составляет $1 за входные токены). Новая модель уже доступна в бесплатном чат-боте Gemini (в веб-версии и приложении), где она заменяет предыдущую версию 2.5 Flash по умолчанию. Для разработчиков Gemini 3 Flash доступна через AI Studio, Google Antigravity, Gemini CLI и Android Studio. Для корпоративных пользователей — через Vertex AI и Gemini Enterprise.