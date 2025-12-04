10 самых мощных Android-планшетов ноября по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам ноября. Как обычно, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Лидером рейтинга по версии AnTuTu стал Honor MagicPad 3 Pro 13.3, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет набрал 4 038 720 баллов. На втором месте расположился H3C MegaBook на базе Intel Ultra 5 228V (3 716 440 баллов), на третьем — OPPO Pad 4 Pro (3 230 943).

Далее идут Lenovo Y700, Red Magic Gaming Tab 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, OnePlus 2 Pro, OPPO Pad 5, Redmi K Pad и iQOO Pad5 Pro.