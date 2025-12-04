spot_img
4 декабря, 2025
spot_img
ДомойТехнологииПланшеты10 самых мощных Android-планшетов ноября по версии AnTuTu

10 самых мощных Android-планшетов ноября по версии AnTuTu

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных планшетов на базе Android по итогам ноября. Как обычно, тестировались мощность CPU, графические возможности, пользовательский опыт (UX), скорость чтения/записи хранилища, а также пропускная способность и задержка памяти.

Лидером рейтинга по версии AnTuTu стал Honor MagicPad 3 Pro 13.3, оснащенный процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Планшет набрал 4 038 720 баллов. На втором месте расположился H3C MegaBook на базе Intel Ultra 5 228V (3 716 440 баллов), на третьем — OPPO Pad 4 Pro (3 230 943).

Далее идут Lenovo Y700, Red Magic Gaming Tab 3 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro, OnePlus 2 Pro, OPPO Pad 5, Redmi K Pad и iQOO Pad5 Pro.

Предыдущая статья
Mistral AI представил линейку ИИ-моделей Mistral 3 с открытым исходным кодом
Следующая статья
Tesla продемонстрировала эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,844ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»