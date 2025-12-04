Mistral AI представил линейку ИИ-моделей Mistral 3 с открытым исходным кодом

Французский стартап Mistral AI, поддерживаемый Microsoft, объявил о выходе семейства моделей Mistral 3 с открытым исходным кодом (Open-weight).

Линейка Mistral 3 включает флагманскую большую модель специализированной разреженной архитектуры (Mixture of Experts, MoE) с мультимодальными и многоязычными возможностями — Mistral Large 3. Она умеет анализировать и обрабатывать не только текст, но и изображения. Это самая мощная на сегодняшний день модель компании, обученная с 41 млрд. активных и 675 млрд. общих параметров.

Mistral Large 3 входит в число передовых моделей с открытым исходным кодом, оптимизированных под тонко настроенные инструкции. По тестам производительности модель занимает высокие позиции в рейтинге LMArena.

Также в состав семейства входят небольшие модели на 3B, 8B и 14B параметров для работы на локальных устройствах.

Все модели линейки выпускаются по лицензии Apache 2.0 – они доступны для свободного использования как исследователям, так и коммерческим разработчикам. Модели Mistral 3 уже развернуты на платформах Mistral AI Studio, Hugging Face, Amazon Bedrock и Azure Foundry.