4 декабря, 2025
Tesla продемонстрировала эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года

Tesla продемонстрировала эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года

Optimus

Компания Tesla опубликовала маленький ролик, демонстрирующий эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года.

В 2023 году робот еле держался на ногах, неуверенно балансируя при каждом шаге — классический ранний прототип, только осваивающий устойчивость. Спустя 2,5 года модернизированная версия Optimus легко переходит в бег, стабильно сохраняет траекторию и демонстрирует такую плавность движений, которая ранее казалась недостижимой.

Такой прогресс стал возможен благодаря обновлению приводных систем, внедрению новых алгоритмов стабилизации и общей оптимизации конструкции. Tesla достаточно активно продвигает идею, что гуманоидные роботы скоро займут важную роль в промышленной автоматизации, а Optimus станет флагманским проектом компании.

Глава Илон Маск заявил, что робот Optimus «фактически устранит бедность» и обеспечит «универсальный высокий доход для всех». Новая версия манипулятора для робота Optimus получит радикально более развитую механику: в конструкции «руки» будет задействовано порядка пятидесяти приводов. Маск подчеркнул, что такая гибкость необходима для выполнения тонких и высокоточных операций.

