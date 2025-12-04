Tesla продемонстрировала эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года

Компания Tesla опубликовала маленький ролик, демонстрирующий эволюцию гуманоидного робота Optimus за последние 2,5 года.

В 2023 году робот еле держался на ногах, неуверенно балансируя при каждом шаге — классический ранний прототип, только осваивающий устойчивость. Спустя 2,5 года модернизированная версия Optimus легко переходит в бег, стабильно сохраняет траекторию и демонстрирует такую плавность движений, которая ранее казалась недостижимой.

Just set a new PR in the lab pic.twitter.com/8kJ2om7uV7 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 2, 2025

Такой прогресс стал возможен благодаря обновлению приводных систем, внедрению новых алгоритмов стабилизации и общей оптимизации конструкции. Tesla достаточно активно продвигает идею, что гуманоидные роботы скоро займут важную роль в промышленной автоматизации, а Optimus станет флагманским проектом компании.

Глава Илон Маск заявил, что робот Optimus «фактически устранит бедность» и обеспечит «универсальный высокий доход для всех». Новая версия манипулятора для робота Optimus получит радикально более развитую механику: в конструкции «руки» будет задействовано порядка пятидесяти приводов. Маск подчеркнул, что такая гибкость необходима для выполнения тонких и высокоточных операций.