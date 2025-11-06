В Сингапуре вводятся телесные наказания за киберпреступления

Парламент Сингапура внес поправки в уголовное законодательство, которые вводят порку розгами в качестве наказания для совершивших киберпреступления, об этом пишет издание The Washington Post. Разумеется, это помимо тюремного заключения.

«Преступники, реализующие обманные схемы, которые попадают под определение «мошенничество», преимущественно посредством удаленной связи, будут наказаны как минимум шестью ударами розгами», — уточнила старший министр внутренних дел Сим Энн.

Как отмечают местные СМИ, в определенных случаях количество ударов может быть увеличено до 24 раз. Для наказания будут использоваться гибкие прутья из ротанга или бамбука. Их длина составит от 60 до 120 см, а толщина — от 4 до 13 мм. К девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет подобное наказание решено было не применять.

Телесные наказания для мошенников были приняты на фоне увеличения в стране количества киберпреступлений. Оценочная сумма убытков из-за десятков случаев онлайн-мошенничества достигла $385 млн в первой половине 2025 года. Мошенничество — наиболее распространенный вид преступлений в Сингапуре, на него приходится до 60% всех зарегистрированных нарушений законодательства за последние несколько лет.