spot_img
5 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияWolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды

Wolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды

Wolt for Work

Удобная платформа корпоративного обеда для современных команд!

По мере того, как компании все чаще меняют подходы к организации работы, платформа Wolt for Work становится эффективным решением для бизнеса, который хочет поддерживать вовлеченность, продуктивность и мотивацию сотрудников независимо от формата работы.

Основанный на проверенной платформе доставки Wolt, сервис Wolt for Work позволяет командам любого размера устанавливать бюджеты на питание, заказывать офисные принадлежности, организовывать мероприятия и отправлять подарочные карты. Заказы в системе автоматически объединяются в ежемесячный отчет, а настройка параметров максимально проста.

Сегодня Wolt for Work используют почти 20 местных и международных компаний в разных отраслях, включая ИТ, финансы, консалтинг, FMCG (товары повседневного спроса) и сферы услуг.

Гибкие решения под любой формат работы

Wolt for Work адаптируется под любой стиль работы – удаленный, офисный или гибридный. Через удобный админ-портал администраторы могут:

  • Устанавливать дневные, недельные или месячные лимиты
  • Определять конкретные локации, временные окна и правила расходов
  • Настраивать параметры для отделов, команд или сотрудников

Пользователи просто выбирают корпоративный способ оплаты при оформлении заказа и отслеживают доставку в реальном времени, не отвлекаясь от работы.

Все для нужд бизнеса в одном месте

Wolt for Work решает множество бизнес-задач:

  • Ежедневное питание сотрудников – доставка еды в офис или на дом
  • Заказ офисных товаров – закуски, напитки и необходимые принадлежности
  • Организация мероприятий – питание для встреч и мероприятий
  • Групповые заказы – несколько сотрудников могут присоединиться к одному заказу, что удобно для командных обедов и совещаний
  • Подарочные карты и бонусы – поощрение сотрудников и празднование важных событий

Благодаря обширной партнерской сети Wolt, включающей тысячи ресторанов, магазинов и продуктовых ритейлов, каждый сотрудник найдет подходящий вариант с учетом своих вкусов и диетических предпочтений.

Упрощение процессов и отчетности

Все заказы объединяются в единый ежемесячный отчет, что снижает нагрузку на бухгалтерию и администрирование. Компании также могут добавлять дополнительные данные (например, название проекта или номер центра затрат) при оформлении заказа, чтобы упростить внутреннюю отчетность. Это экономит время и помогает держать бюджет под контролем.

Создание вовлеченной и мотивированной команды

Корпоративное питание – это не просто бонус, а инструмент для создания позитивной и продуктивной рабочей культуры. С Wolt for Work компании могут проявлять заботу о своих сотрудниках – привлекать таланты, укреплять командный дух и делать рабочие будни намного приятнее.

Предыдущая статья
CASPEL и Servionix провели мультивендорное мероприятие, посвященное решениям в области кибербезопасности
Следующая статья
Mastercard и Global Blue запускают специальную кампанию по возврату налогов для путешественников, посещающих Турцию
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,862ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»