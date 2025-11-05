Mastercard и Global Blue запускают специальную кампанию по возврату налогов для путешественников, посещающих Турцию

Компания Mastercard улучшает опыт путешествий для азербайджанских туристов, посещающих Турцию, благодаря эксклюзивному сотрудничеству с Global Blue — одним из ведущих мировых поставщиков услуг по возврату налогов.

В рамках новой кампании азербайджанские путешественники, совершающие покупки по системе Tax Free с использованием своих карт Mastercard в Турции, получат дополнительный возврат в размере 20% сверх стандартного возврата НДС — делая шопинг за рубежом ещё более выгодным.

Поддержка туризма и беспрепятственных путешествий между Азербайджаном и Турцией

По мере того как путешествия между Азербайджаном и Турцией продолжают расти, Mastercard стремится предоставить азербайджанским держателям карт больше удобства и выгоды за рубежом.

Кампания поощряет трансграничные поездки и покупки, делая процесс возврата налога Tax Free проще и выгоднее, а также поддерживает туристическую экономику Турции и укрепляет экономические связи между двумя странами.

«В Mastercard мы стремимся приносить пользу нашим пользователям на каждом этапе их международных путешествий», — сказал Онур Файдаджы, генеральный директор Mastercard в Турции и Азербайджане. «Благодаря этому партнёрству с Global Blue азербайджанские путешественники, посещающие Турцию, теперь могут наслаждаться дополнительной экономией и более комфортным шопингом. Это преимущество делает поездки более выгодными и запоминающимися, одновременно способствуя развитию туристического сектора и местного бизнеса».

Как работает кампания

Туристы, посещающие Турцию, могут получить дополнительный возврат 20% сверх стандартного возврата НДС при совершении покупок в выбранных магазинах торговых центров İstinye Park, Emaar Square Mall и Zorlu Center в Стамбуле с использованием карт под брендом Mastercard.

Сумма возврата переводится напрямую на карту клиента Mastercard. Чтобы принять участие, покупателям необходимо оплатить покупки картой Mastercard и сообщить персоналу магазина о желании зарегистрироваться для участия в кампании.

Для получения подробной информации посетите: https://www.globalblue.com/en/shoppers/promotions/6553-atd-extra-refund-mastercard