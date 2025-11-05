spot_img
5 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияCASPEL и Servionix провели мультивендорное мероприятие, посвященное решениям в области кибербезопасности

CASPEL и Servionix провели мультивендорное мероприятие, посвященное решениям в области кибербезопасности

Servionix

30 октября 2025 года в отеле Hyatt Regency Baku по инициативе компании CASPEL и дистрибьютора Servionix состоялось мультивендорное мероприятие, включавшее серию презентаций. Участие в мероприятии приняли представители государственного и частного секторов, включая телекоммуникационные, финансовые, энергетические и промышленные предприятия.

Программа мероприятия охватила такие темы, как кибербезопасность, системы идентификации, защита данных и применение современных программных решений. Вендоры, которые были представлены компаниями Akeyless, Plumery, Mölnir, Infognito, Ox Security и Zadara, представили собственные решения и поделились с гостями практическими подходами в реальных сценариях использования, управления рисками и повышения эффективности бизнес-процессов.

В ходе интерактивных дискуссий состоялся подробный обмен мнениями по таким темам, как укрепление информационной безопасности организаций, повышение надежности цифровой инфраструктуры и бизнес-ценность современных программных подходов.

Кроме того, в рамках мероприятия участникам были предоставлены широкие возможности для нетворкинга. Представители заказчиков обсудили применение представленных решений в своих бизнес-процессах, потенциал партнерства и сотрудничества. Торжественный вечер, организованный для гостей после официальной части, придал мероприятию особый колорит и способствовал дальнейшему знакомству и обмену опытом между участниками.

Предыдущая статья
Apple-in 2026-cı ildə təqdim edəcəyi cihazların siyahısı məlum olub
Следующая статья
Wolt for Work: Просто, удобно и вкусно для вашей команды
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,862ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»