CASPEL и Servionix провели мультивендорное мероприятие, посвященное решениям в области кибербезопасности

30 октября 2025 года в отеле Hyatt Regency Baku по инициативе компании CASPEL и дистрибьютора Servionix состоялось мультивендорное мероприятие, включавшее серию презентаций. Участие в мероприятии приняли представители государственного и частного секторов, включая телекоммуникационные, финансовые, энергетические и промышленные предприятия.

Программа мероприятия охватила такие темы, как кибербезопасность, системы идентификации, защита данных и применение современных программных решений. Вендоры, которые были представлены компаниями Akeyless, Plumery, Mölnir, Infognito, Ox Security и Zadara, представили собственные решения и поделились с гостями практическими подходами в реальных сценариях использования, управления рисками и повышения эффективности бизнес-процессов.

В ходе интерактивных дискуссий состоялся подробный обмен мнениями по таким темам, как укрепление информационной безопасности организаций, повышение надежности цифровой инфраструктуры и бизнес-ценность современных программных подходов.

Кроме того, в рамках мероприятия участникам были предоставлены широкие возможности для нетворкинга. Представители заказчиков обсудили применение представленных решений в своих бизнес-процессах, потенциал партнерства и сотрудничества. Торжественный вечер, организованный для гостей после официальной части, придал мероприятию особый колорит и способствовал дальнейшему знакомству и обмену опытом между участниками.