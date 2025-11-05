spot_img
6 ноября, 2025
Вышло приложение Nintendo Store для iOS и Android

Nintendo Store

Компания Nintendo выпустила бесплатное приложение Nintendo Store для iOS и Android. В цифровом магазине пользователи могут просматривать и заказывать модели Nintendo Switch, аксессуары для консолей, физические и цифровые игры, а также фирменный мерч. Отмечается, что покупка физических товаров доступна не во всех регионах.

В приложении можно ознакомиться с анонсами от японской компании, также поддерживаются push-уведомления о скидках на игры из списка желаемого.

После входа в учетную запись Nintendo пользователи смогут просматривать свою активность в играх как на актуальных платформах, так и на 3DS и Wii U (в случае последних информация отображается лишь до февраля 2020 года).

Nintendo Store уже можно скачать в App Store и Google Play.

