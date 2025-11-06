Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol, запускает крупнейшую скидочную кампанию года. Традиционный фестиваль скидок «Дни супер шоппинга», который проходит каждый ноябрь, в этом году состоится с 6 по 11 ноября.

В рамках скидочного марафона, покупателям будут доступны предложения с с большими скидками процентов на более чем 1500 товарных категорий, от бытовой техники и товаров для дома и кухни, до одежды, модных аксессуаров и средств по уходу.

B период «Дней супер шоппинга» пользователи смогут воспользоваться 20 процентной скидкой по промокоду NOYABR20.

Кроме того, различные магазины в дни кампании предлагают специальные скидки, а также купоны на скидку в размере 20%, 30% и 40%. Kампания порадует покупателей дополнительными скидками, которые будут автоматически добавляться в корзине.

Предложения Trendyol, которые делают ноябрь незабываемым благодаря скидкам, на этом не заканчиваются. Интерактивные акции «Ultra çarx» и «Paylaş-Qazan», продолжат приносить покупателям дополнительные купоны и бонусы на протяжении всей кампании.

В период кампании, пользователи Trendyol смогут воспользоваться удобными способами оплаты. Владельцы такситных карт Birbank смогут разделить оплату на 2, 3 или 6 частей или воспользоваться опцией «Купи сейчас, заплати позже».

Кроме того, в дни кампании доставка первых трех заказов будет бесплатной.

Лицом кампании стал один из популярных поп-исполнителей Турции Edis.

Trendyol представляет этот фестиваль скидок под слоганом «Noyabr deyəndə Trendyol».