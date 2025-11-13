Вышел трейлер второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout

Опубликован новый трейлер второго сезона сериала по мотивам франшизы Fallout, который стартует на Amazon Prime Video 17 декабря.

Сериал не будет адаптацией Fallout: New Vegas, а продолжит развивать оригинальную сюжетную линию. События новых эпизодов развернутся в Нью-Вегасе. Зрители вновь увидят ключевых героев — Люси, Гуля и Максимуса, чьи истории опять пересекутся. В трейлере можно увидеть несколько кадров с персонажами Макалея Калкина и Кумэйла Нанджиани. А в конце ролика показали кадры из сражения героя в силовой броне против Когтя смерти.

Эпизоды второго сезона будут выпускать еженедельно, новые серии будут выходить каждую среду.