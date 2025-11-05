В странах СНГ стали доступны звонки и сообщения в российском мессенджере Max. Возможность общаться в Max, помимо граждан России и Белоруссии, появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

«Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей», — отметили в пресс-службе Max.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение. Для регистрации в Max нужно скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации потребуется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации (раздел профиля «Приватность»).