spot_img
6 ноября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ странах СНГ стали доступны звонки и сообщения в российском мессенджере Max

В странах СНГ стали доступны звонки и сообщения в российском мессенджере Max

Max

В странах СНГ стали доступны звонки и сообщения в российском мессенджере Max. Возможность общаться в Max, помимо граждан России и Белоруссии, появилась у жителей Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

«Обновление позволит миллионам пользователей поддерживать общение с близкими за границей», — отметили в пресс-службе Max.

Для общения с пользователями из стран СНГ необходимо, чтобы номера собеседников были добавлены в списки контактов. В случае если пользователи не находятся в списках контактов друг друга, то один из собеседников может отправить ссылку-приглашение. Для регистрации в Max нужно скачать приложение, выбрать страну и ввести номер телефона. Для завершения регистрации потребуется ввести проверочный код из SMS и предоставить согласие на синхронизацию контактов. Усилить безопасность аккаунта можно с помощью двухфакторной аутентификации (раздел профиля «Приватность»).

Предыдущая статья
OpenAI выпустила приложение Sora для Android
Следующая статья
7000 mAh batareya ilə Motorola G67 Power 5G təqdim olundu
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,862ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»