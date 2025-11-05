OpenAI выпустила приложение Sora для Android

В конце сентября этого года компания OpenAI выпустила приложение Sora для iOS, теперь стала доступна версия для операционной системы Android.

Запуск для iOS показал высокий спрос: приложение заняло лидирующие позиции в рейтинге App Store. Всего за неделю приложение было загружено более миллиона раз. Ожидается, что версия для Android значительно увеличит общую пользовательскую базу сервиса. По мнению аналитиков, данный шаг OpenAI направлен на усиление позиций в сегменте коротких видеороликов, где уже присутствуют такие игроки, как TikTok, Instagram и Meta.

Версия для Android полностью повторяет функциональность iOS-приложения. Пользователи смогут генерировать ролики и делиться ими с друзьями, а также делать ремиксы на работы друг друга, находить новые видео в настраиваемой ленте Sora и добавлять себя или своих друзей с помощью функции «камео». С помощью «камео» можно попасть в любую сцену Sora, для этого нужно через само приложение записать короткое видео с собой и свой голос для подтверждения личности и захвата образа.

Бесплатные пользователи могут создавать ролики длительностью до 15 секунд, а Pro-подписчики — длительностью до 25 секунд. Пользователи с Pro-тарифом также могут создавать видеоролики с несколькими сценами. Приложение уже можно загрузить в Google Play Store на территории США, Канады, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Вьетнама.

В ближайшее время OpenAI планирует добавить в Sora ряд дополнительных функций, среди них — создание аватаров не только людей, но и домашних животных, а также неодушевленных объектов. Анонсированы базовые инструменты для редактирования видео, включая возможность объединения нескольких клипов.