Состоялся релиз ремастера Syberia

Разработчики из Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris выпустили обновленную версию квеста Syberia, спустя 23 года после запуска оригинала в 2002 году.

Сюжетная часть квеста не изменилась. Юрист Кейт Уокер из Нью-Йорка прибывает в далекую деревушку Валадилен во Франции, чтобы заключить контракт по продаже фабрики автоматонов, однако сделка оказывается под угрозой срыва. Героине приходится отправиться в путешествие по Восточной Европе.

Новая версия отличается улучшенной графикой, локациями и более плавным управлением, а также переменами в интерфейсе. Но несмотря на приятное чувство ностальгии, многие технические решения, применяемые в игре, явно устарели.

Обновленная версия Syberia доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. До 20 ноября действует 10-процентная скидка на игру.