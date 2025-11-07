spot_img
7 ноября, 2025
В Китае запустят услугу беспилотных летающих такси в аэропортах в ближайшие 3 года

Компания EHang, лидер китайского рынка в разработке электрических летающих такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), планирует в течение ближайших трех лет запустить в стране коммерческие беспилотные пассажирские рейсы между крупными аэропортами и населенными пунктами. Компания отмечает, что беспилотному воздушному транспорту проще начать работу с аэропортов, а затем постепенно перейти в сферу городского транспорта.

В этом году EHang стала первой компанией в мире, получившей одобрение регулятора воздушного пространства на коммерческую эксплуатацию беспилотных eVTOL. Администрация гражданской авиации Китая пока ограничила свое первичное одобрение полетами, но EHang воспользуется своей лицензией на организацию коммерческих туристических воздушных маршрутов в городах Гуанчжоу и Хэфэй. Полеты должны начаться до конца текущего года, но будут проходить в заповедниках вдали от городов по строго утвержденным маршрутам. Цена услуги составит 28-42 доллара, это чуть больше, чем премиум-поездка в китайском приложении DiDi, но меньше, чем трансфер класса люкс.

В соответствии с заявленными в Пекине приоритетами развития низковысотных коммерческих услуг, компания EHang надеется вскоре получить разрешение на использование своих летательных аппаратов вне фиксированных маршрутов. В частности, к 2030 году в небе страны может быть развернут сервис «воздушных маршруток». Главный финдиректор компании уверен, что «преимущество первопроходца» и строгие регуляторные требования отрасли гарантируют EHang первенство на рынке в течение двух лет.

