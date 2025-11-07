spot_img
7 ноября, 2025
GTA VI вновь перенесли — теперь на 19 ноября 2026 года

GTA VI

Rockstar Games официально заявила о переносе криминального экшена GTA VI. Первоначально игру собирались выпустить осенью этого года, после релиз был перенесен на 26 мая следующего года. Теперь сообщается о втором переносе на 19 ноября 2026 года.

Студия также пояснила причину второго переноса игры — дополнительное время позволит разработчикам создать как можно более качественную игру. Они хотят настолько улучшить GTA VI, чтобы сделать ее достойной ожиданий. «Мы хотим еще раз поблагодарить вас за терпение и поддержку. Хотя ожидание вновь немного затянулось, мы очень рады тому, что игроки смогут отправиться на просторы штата Леонида и посетить современный Вайс-Сити», — добавили разработчики.

Штраус Зельник, глава издательства Take-Two (владеет студией Rockstar Games), отмечает, что лучше перенести игру, чем предложить новинку плохого качества и столкнуться с неприятными последствиями.

