spot_img
6 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСтатьиAMD отчиталась о рекордном третьем квартале

AMD отчиталась о рекордном третьем квартале

AMD

Компания AMD опубликовала результаты за третий квартал 2025 финансового года. Выручка за отчетный период составила $9,2 млрд., рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель для компании.

Операционная прибыль выросла на 75%, до $1,27 млрд., а чистая прибыль составила $1,243 млрд., на 63% больше, чем в прошлом году.

Подразделение Data Center принесло выручку $4,3 млрд., а подразделение Client and Gaming — $4,048 млрд. AMD отмечает, что рост показали все основные направления компании (кроме Embedded).

Игровое подразделение, которое в последнее время нередко демонстрировало падение, также показало рост, чему способствовали хорошие продажи чипов для консолей и видеокарт Radeon.

Предыдущая статья
Trendyol запускает крупнейшую скидочную кампанию года
Следующая статья
Azercell и Министерство обороны подписали меморандум о сотрудничестве
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,863ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»