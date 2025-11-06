AMD отчиталась о рекордном третьем квартале

Компания AMD опубликовала результаты за третий квартал 2025 финансового года. Выручка за отчетный период составила $9,2 млрд., рост на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это рекордный показатель для компании.

Операционная прибыль выросла на 75%, до $1,27 млрд., а чистая прибыль составила $1,243 млрд., на 63% больше, чем в прошлом году.

Подразделение Data Center принесло выручку $4,3 млрд., а подразделение Client and Gaming — $4,048 млрд. AMD отмечает, что рост показали все основные направления компании (кроме Embedded).

Игровое подразделение, которое в последнее время нередко демонстрировало падение, также показало рост, чему способствовали хорошие продажи чипов для консолей и видеокарт Radeon.