spot_img
27 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампанииTrendyol объявляет начало кампании “Əfsanə günlər”

Trendyol объявляет начало кампании “Əfsanə günlər”

Trendyol

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире -Trendyol, запускает кампанию ‘’Əfsanə günlər’’ (“Легендарные дни”).

В период кампании, которая пройдет с 27 ноября по 2 декабря, покупки в более чем 1500 категориях, включая бытовую технику, товары для дома и кухни, одежду, косметику и средства по уходу, станут более выгодными.

Так, азербайджанские пользователи Trendyol смогут получить скидку 20%, используя промокод NOYABR20. Кроме того, различные магазины предложат специальные скидки, купоны на 20, 30 и 40 процентов, а также индивидуальные скидки в корзине.

Возможности “Легендарных дней” на этом не заканчиваются. Интерактивные игры, такие как “Ultra Çarx”, “Paylaş-Qazan”, “продолжат дарить пользователям дополнительные купоны и бонусы.

Во время кампании пользователи Trendyol также смогут воспользоваться более удобными способами оплаты. Владельцы такситных карт Birbank могут разделить платежи на 2, 3 или 6 частей или воспользоваться опцией “İndi al, sonra ödə”.

Предыдущая статья
QNAP выпускает бета-версию QuTS hero h6.0 с поддержкой Dual-NAS High Availability, неизменяемыми снимками и прочими функциями
Следующая статья
«Nar» подарил ещё одному абоненту автомобиль «Haval H6 Ultra»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»