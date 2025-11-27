Trendyol объявляет начало кампании “Əfsanə günlər”

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире -Trendyol, запускает кампанию ‘’Əfsanə günlər’’ (“Легендарные дни”).

В период кампании, которая пройдет с 27 ноября по 2 декабря, покупки в более чем 1500 категориях, включая бытовую технику, товары для дома и кухни, одежду, косметику и средства по уходу, станут более выгодными.

Так, азербайджанские пользователи Trendyol смогут получить скидку 20%, используя промокод NOYABR20. Кроме того, различные магазины предложат специальные скидки, купоны на 20, 30 и 40 процентов, а также индивидуальные скидки в корзине.

Возможности “Легендарных дней” на этом не заканчиваются. Интерактивные игры, такие как “Ultra Çarx”, “Paylaş-Qazan”, “продолжат дарить пользователям дополнительные купоны и бонусы.

Во время кампании пользователи Trendyol также смогут воспользоваться более удобными способами оплаты. Владельцы такситных карт Birbank могут разделить платежи на 2, 3 или 6 частей или воспользоваться опцией “İndi al, sonra ödə”.