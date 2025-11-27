spot_img
27 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампании«Nar» подарил ещё одному абоненту автомобиль «Haval H6 Ultra»

«Nar» подарил ещё одному абоненту автомобиль «Haval H6 Ultra»

Nar

Выгодный мобильный оператор «Nar» продолжает радовать своих абонентов в рамках стимулирующей лотереи «Çoox Şanslı». Победителем пятого автомобиля «Haval H6 Ultra» стал Намиг Алиев, которому компания торжественно вручила ключи от автомобиля. Кроме того, в последнем тираже трое абонентов «Nar» — Арзу Микаилова, Халыг Мехтиев и Эльсевер Салаев — получили свои призы, выиграв смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro, и приняли их с большим удовольствием и благодарностью.

Напоминаем, что лотерея «Çoox Şanslı» продлится до конца года. За это время абоненты «Nar» смогут выиграть ценные призы – смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» каждый день, автомобили «Haval H6 Ultra» каждую неделю и «Li L9 Ultra» в финальном розыгрыше.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам Nar достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

Предыдущая статья
Trendyol объявляет начало кампании “Əfsanə günlər”
Следующая статья
Alibaba запустила в продажу свои первые smart-очки Quark AI Glasses S1
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»