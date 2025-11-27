QNAP выпускает бета-версию QuTS hero h6.0 с поддержкой Dual-NAS High Availability, неизменяемыми снимками и прочими функциями

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня выпустила бета-версию QuTS hero h6.0 — новейшую операционную систему для NAS на базе ZFS, которая обеспечивает новый уровень отказоустойчивости и интеллектуальных возможностей.

«В условиях стремительного роста объемов данных и трансформации бизнес-процессов с помощью ИИ предприятиям необходимы безопасные, интеллектуальные и ориентированные на будущее системы хранения данных, — заявил Тим Лин (Tim Lin), менеджер по продукту QNAP. — QuTS hero h6.0 демонстрирует, почему QNAP остается самым комплексным решением NAS для эпохи искусственного интеллекта, объединяя в себе устойчивость, кибербезопасность и интеллектуальное управление данными в одной унифицированной платформе».

Ключевые новые функции в бета-версии QuTS hero h6.0:

Dual-NAS High Availability. Два NAS-устройства образуют кластер с высокой доступностью (HA) по схеме «активный-пассивный» с помощью High Availability Manager. h6.0 поддерживает еще больше моделей и приложений — более 90% сервисов теперь готовы к высокой доступности, — обеспечивая экономичное резервирование для обеспечения непрерывности бизнеса. Неизменяемые снимки (Immutable Snapshots). Неизменяемые снимки, доступные во всех моделях QuTS hero, блокируют данные от их изменения или удаления в течение периода защиты, обеспечивая целостность данных и быстрое восстановление даже после атак программ-вымогателей. Управление ключами KMIP. Как клиент KMIP, QNAP NAS интегрируется с внутренними централизованными серверами управления ключами (KMS) компании для унифицированного управления ключами шифрования. Ключи хранятся удаленно и применяются автоматически, что снижает риск ручного вмешательства и обеспечивает соответствие стандарту FIPS 140-3 для обеспечения безопасности корпоративного уровня. Повышенная безопасность системы. QuTS hero h6.0 добавляет несколько уровней защиты для обеспечения целостности системы и предотвращения вторжений.

Ключи доступа FIDO2 обеспечивают аутентификацию без пароля и защиту от фишинга для более надежной защиты учетных записей.

• Secure Boot использует аппаратную защиту для проверки целостности прошивки при запуске, блокируя непроверенный код и гарантируя, что каждая загрузка начинается с доверенного состояния.

• Ransomware Guard (ожидается в ближайшее время) добавляет поведенческий анализ и изоляцию в Malware Remover, выявляя аномалии, регистрируя подозрительные действия и нейтрализуя угрозы в режиме реального времени.

• Secure IP Access (ожидается в ближайшее время) обеспечивает детальный контроль на уровне IP для снижения уязвимости сети и применения политик контекстного доступа. Qtier для QuTS hero. Популярная технология многоуровневого хранения QNAP Qtier теперь поддерживается на NAS-устройствах с QuTS hero. Благодаря гибкому ручному управлению уровнями пользователи могут размещать данные на сверхбыстрых SSD-накопителях или жестких дисках большой емкости в соответствии с потребностями рабочей нагрузки, достигая идеального баланса производительности, емкости и экономической эффективности. Идеально подходит для компаний, работающих с большими смешанными нагрузками, такими как файловые серверы, виртуальные машины или видеопроизводство. SMB Daemon в режиме ядра с шифрованием. Благодаря работе SMB-сервисов в режиме ядра, QuTS Hero обеспечивает значительное повышение пропускной способности и количества операций ввода-вывода в секунду, поддерживая шифрование SMB для безопасной передачи файлов. Упрощенное управление и контроль доступа.

QNAP ID SSO упрощает вход в NAS и облачные сервисы благодаря единому входу.

• Fibre Channel NPIV позволяет использовать несколько виртуальных WWPN на одном порту FC для лучшего управления многопользовательской средой.

• ACL 2.0 представляет переработанный механизм обработки разрешений, который обеспечивает значительно более быструю работу, более удобное администрирование и более надежную работу с большими каталогами.

• AMIZcloud Monitoring обеспечивает централизованное управление облачными группами высокой доступности, отображая состояние кластера, задержку и оповещения. ИИ и автоматизация.

Локальный LLM на Qsirch представляет поиск RAG на основе локально развернутых моделей с открытым исходным кодом (таких как DeepSeek, Gemma, Phi и Mistral) на NAS с поддержкой GPU. Он обеспечивает быстрое и конфиденциальное реферирование документов и семантический поиск с полным суверенитетом данных.

• MCP Assistant позволяет администраторам управлять NAS с помощью команд на естественном языке через такие инструменты, как Claude Desktop, VS Code, Telegram или n8n, упрощая повседневные операции благодаря автоматизации на базе ИИ.

QuTS hero h6.0 Beta уже доступна в Центре загрузок QNAP.