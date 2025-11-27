spot_img
27 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareQNAP выпускает бета-версию QuTS hero h6.0 с поддержкой Dual-NAS High Availability, неизменяемыми...

QNAP выпускает бета-версию QuTS hero h6.0 с поддержкой Dual-NAS High Availability, неизменяемыми снимками и прочими функциями

QuTS hero h6.0 Beta

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня выпустила бета-версию QuTS hero h6.0 — новейшую операционную систему для NAS на базе ZFS, которая обеспечивает новый уровень отказоустойчивости и интеллектуальных возможностей.

«В условиях стремительного роста объемов данных и трансформации бизнес-процессов с помощью ИИ предприятиям необходимы безопасные, интеллектуальные и ориентированные на будущее системы хранения данных, — заявил Тим Лин (Tim Lin), менеджер по продукту QNAP. — QuTS hero h6.0 демонстрирует, почему QNAP остается самым комплексным решением NAS для эпохи искусственного интеллекта, объединяя в себе устойчивость, кибербезопасность и интеллектуальное управление данными в одной унифицированной платформе».

Ключевые новые функции в бета-версии QuTS hero h6.0:

  1. Dual-NAS High Availability. Два NAS-устройства образуют кластер с высокой доступностью (HA) по схеме «активный-пассивный» с помощью High Availability Manager. h6.0 поддерживает еще больше моделей и приложений — более 90% сервисов теперь готовы к высокой доступности, — обеспечивая экономичное резервирование для обеспечения непрерывности бизнеса.
  2. Неизменяемые снимки (Immutable Snapshots). Неизменяемые снимки, доступные во всех моделях QuTS hero, блокируют данные от их изменения или удаления в течение периода защиты, обеспечивая целостность данных и быстрое восстановление даже после атак программ-вымогателей.
  3. Управление ключами KMIP. Как клиент KMIP, QNAP NAS интегрируется с внутренними централизованными серверами управления ключами (KMS) компании для унифицированного управления ключами шифрования. Ключи хранятся удаленно и применяются автоматически, что снижает риск ручного вмешательства и обеспечивает соответствие стандарту FIPS 140-3 для обеспечения безопасности корпоративного уровня.
  4. Повышенная безопасность системы. QuTS hero h6.0 добавляет несколько уровней защиты для обеспечения целостности системы и предотвращения вторжений.
    Ключи доступа FIDO2 обеспечивают аутентификацию без пароля и защиту от фишинга для более надежной защиты учетных записей.
    Secure Boot использует аппаратную защиту для проверки целостности прошивки при запуске, блокируя непроверенный код и гарантируя, что каждая загрузка начинается с доверенного состояния.
    Ransomware Guard (ожидается в ближайшее время) добавляет поведенческий анализ и изоляцию в Malware Remover, выявляя аномалии, регистрируя подозрительные действия и нейтрализуя угрозы в режиме реального времени.
    Secure IP Access (ожидается в ближайшее время) обеспечивает детальный контроль на уровне IP для снижения уязвимости сети и применения политик контекстного доступа.
  5. Qtier для QuTS hero. Популярная технология многоуровневого хранения QNAP Qtier теперь поддерживается на NAS-устройствах с QuTS hero. Благодаря гибкому ручному управлению уровнями пользователи могут размещать данные на сверхбыстрых SSD-накопителях или жестких дисках большой емкости в соответствии с потребностями рабочей нагрузки, достигая идеального баланса производительности, емкости и экономической эффективности. Идеально подходит для компаний, работающих с большими смешанными нагрузками, такими как файловые серверы, виртуальные машины или видеопроизводство.
  6. SMB Daemon в режиме ядра с шифрованием. Благодаря работе SMB-сервисов в режиме ядра, QuTS Hero обеспечивает значительное повышение пропускной способности и количества операций ввода-вывода в секунду, поддерживая шифрование SMB для безопасной передачи файлов.
  7. Упрощенное управление и контроль доступа.
     QNAP ID SSO упрощает вход в NAS и облачные сервисы благодаря единому входу.
    Fibre Channel NPIV позволяет использовать несколько виртуальных WWPN на одном порту FC для лучшего управления многопользовательской средой.
    ACL 2.0 представляет переработанный механизм обработки разрешений, который обеспечивает значительно более быструю работу, более удобное администрирование и более надежную работу с большими каталогами.
    AMIZcloud Monitoring обеспечивает централизованное управление облачными группами высокой доступности, отображая состояние кластера, задержку и оповещения.
  8. ИИ и автоматизация.
     Локальный LLM на Qsirch представляет поиск RAG на основе локально развернутых моделей с открытым исходным кодом (таких как DeepSeek, Gemma, Phi и Mistral) на NAS с поддержкой GPU. Он обеспечивает быстрое и конфиденциальное реферирование документов и семантический поиск с полным суверенитетом данных.
    MCP Assistant позволяет администраторам управлять NAS с помощью команд на естественном языке через такие инструменты, как Claude Desktop, VS Code, Telegram или n8n, упрощая повседневные операции благодаря автоматизации на базе ИИ.

QuTS hero h6.0 Beta уже доступна в Центре загрузок QNAP.

Предыдущая статья
Продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 миллионов копий
Следующая статья
Trendyol объявляет начало кампании “Əfsanə günlər”
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»