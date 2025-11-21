TikTok запускает пространство цифрового благополучия

Ведущая платформа для создания и просмотра видеороликов TikTok продолжает заботиться о цифровом благополучии своих пользователей и запускает новый раздел в приложении «Время и благополучие». Этот раздел объединяет новые и существующие функции для отдыха, а также осознанного и комфортного использования TikTok.

Сегодняшние обновления это часть многолетней работы платформы по созданию безопасной и поддерживающей среды для всего сообщества, особенно для подростков.

В настоящий момент TikTok предоставляет доступ к более чем 50 функциям и настройкам подростковых аккаунтов, которые помогают обеспечить безопасное и комфортное взаимодействие юных пользователей с платформой. При этом, потребности каждой семьи и каждого подростка разные, и TikTok продолжает совершенствовать инструмент «Семейные настройки», позволяющий родителям гибко настраивать аккаунт своего ребенка.

Среди нововведений этого года – опция «Неактивное время», с помощью которой родители могут управлять активностью своих детей в приложении. Например, временно ограничить доступ подростка к TikTok, когда ему важно сделать перерыв. Кроме того, TikTok представил функцию медитации, которая автоматически включается для подростков в 22:00, помогая им плавно завершить день. Позднее она стала доступна всем пользователям, и уже миллионы людей на платформе выбирают медитации как способ расслабиться и перезагрузиться.

Следующим шагом в создании цифрового благополучия стала совместно разработанная с экспертами и Молодежным советом TikTok инициатива «Миссии цифрового благополучия». Это серия коротких вовлекающих заданий, которые помогают пользователям платформы формировать здоровые и осознанные цифровые привычки. Миссии в первой серии заданий заключаются в знакомстве со существующими инструментами TikTok: функциями «Время сна» и «Экранное время», «Семейными настройками», разделами «Инструменты безопасности» и «Цифровое благополучие». За каждое такое задание пользователи могут получить специальные значки, позволяющие отслеживать динамику своего прогресса в осознанном использовании платформы.

Единое пространство для осознанного и комфортного использования TikTok



Позитивный цифровой опыт – это не просто управление экранным временем. Это ощущение контроля над использованием технологий и понимание того, что время, проведенное онлайн, приносит пользу и способствует собственному благополучию.

Сегодня TikTok представляет следующий шаг – отдельный раздел «Время и благополучие», заменяющий прежнюю страницу управления экранным временем и предоставляющий расширенный набор инструментов, которые помогают расслабиться, перезагрузиться и сформировать более осознанные цифровые привычки. Актуальность такой инициативы подтверждают исследования: по данным опросов, пользователи TikTok на 14% чаще интересуются медитацией и практиками осознанности, чем те, кто не использует платформу*.

Среди новых функций пользователям платформы теперь доступны:

Дневник аффирмаций позволяет задавать мотивационные установки на день. Всего доступно более 120 карточек-аффирмаций, которыми можно как пользоваться самостоятельно, так и делиться с другими.

позволяет задавать мотивационные установки на день. Всего доступно более 120 карточек-аффирмаций, которыми можно как пользоваться самостоятельно, так и делиться с другими. Генератор успокаивающих звуков – от дождя и морских волн до белого шума. Такие аудиотреки помогают расслабиться, улучшить концентрацию или заглушить раздражающие шумы вокруг.

– от дождя и морских волн до белого шума. Такие аудиотреки помогают расслабиться, улучшить концентрацию или заглушить раздражающие шумы вокруг. Дыхательные упражнения, которые помогут переключиться после насыщенного дня, снизить уровень стресса, восстановить фокус или подготовиться ко сну – в любое время, когда нужно сделать паузу и вернуть себе ощущение спокойствия.

В новом разделе также представлены видеоролики от авторов контента с практическими советами: как настроить лимиты экранного времени, персонализировать ленту рекомендацийи использовать «Семейные настройки».

Раздел «Время и благополучие» доступен в настройках аккаунта. Кроме того, ссылки на него будут появляться в том случае, если пользователь достигнет дневного лимита экранного времени, или когда будут активированы часы сна. Также упоминание о разделе встроено в видеоролик «Сделай перерыв», чтобы поддерживать пользователей в формировании здоровых цифровых привычек.

Новый набор миссий для формирования полезных цифровых привычек

Одновременно с запуском нового раздела «Время и благополучие» TikTok представляет четыре новые миссии цифрового благополучия:

Миссия «Часы сна». Чтобы ее завершить, необходимо воздерживаться от использования TikTok в ночные часы. Во время часов сна пользователям также доступна медитация – она помогает получить дополнительный эксклюзивный значок. Миссия длится восемь недель, и с каждым успешно выполненным этапом пользователи «выращивают» собственное дерево благополучия.

Чтобы ее завершить, необходимо воздерживаться от использования TikTok в ночные часы. Во время часов сна пользователям также доступна медитация – она помогает получить дополнительный эксклюзивный значок. Миссия длится восемь недель, и с каждым успешно выполненным этапом пользователи «выращивают» собственное дерево благополучия. Ежедневный значок экранного времени. Чтобы получить его, необходимо установить дневной лимит экранного времени и придерживаться выбранного режима.

Чтобы получить его, необходимо установить дневной лимит экранного времени и придерживаться выбранного режима. Еженедельная миссия экранного времени направлена на то, чтобы пользователи регулярно просматривали свой отчет экранного времени за неделю и более осознанно относились ко времени, проведенному в TikTok.

направлена на то, чтобы пользователи регулярно просматривали свой отчет экранного времени за неделю и более осознанно относились ко времени, проведенному в TikTok. Миссия «Амбассадор цифрового благополучия». Платформа поощряет пользователей, которые приглашают других попробовать пройти миссии по формированию здоровых цифровых привычек.

TikTok прилагает большое количество усилий, чтобы помогать пользователям, особенно подросткам, использовать технологии более осознанно и уверенно. При создании нового пространства компания опиралась на научные исследования, которые показывают: чрезмерно жесткие ограничения могут быть контрпродуктивными. Именно поэтому TikTok благодарен экспертам Лаборатории цифрового благополучия, сотрудничество с которыми позволило разработать функции, действительно поддерживающие благополучие молодых пользователей.

Помимо этого, платформа прислушалась к мнению подростков, включая участников Молодежного совета TikTok, а также учла результаты исследований, согласно которым две трети молодых людей считают инструменты управления цифровым временем полезными. Первые результаты тестирования подтверждают эффективность нового подхода: пользователи возвращаются в пространство «Время и благополучие» заметно чаще, чем в прежнее меню экранного времени, а дневник аффирмаций уже стал самым популярным новым инструментом раздела.

