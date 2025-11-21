OpenAI запустила групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей по всему миру

Компания OpenAI запустила функцию групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей по всему миру. Групповые чаты доступны как для платных, так и для бесплатных пользователей ChatGPT — в веб-версии и в приложениях для iOS и Android.

Новая функция позволяет общаться в одном диалоге с чат-ботом сразу нескольким людям. Групповые чаты работают на основе GPT-5.1 Auto, поддерживается поиск, загрузка файлов, работа с изображениями и голосовой ввод.

Групповой чат создается через иконку в правом верхнем углу. При добавлении участников к существующей переписке сервис автоматически делает копию диалога. В настройках чата можно изменить название группы, управлять участниками, отключать уведомления и задавать индивидуальные инструкции для модели. В одном групповом чате могут участвовать до 20 человек, при условии, что они приняли приглашение. При этом личные настройки и память остаются приватными для каждого участника. ChatGPT выступает одним из участников беседы.

Для работы групповых чатов ChatGPT получил новые «социальные» навыки. Чат-бот старается следить за темой разговора и подключаться только тогда, когда это уместно, а при необходимости его можно вызвать вручную, упомянув по имени. Он также умеет реагировать на сообщения-эмодзи и использовать аватары участников. ChatGPT может помочь составить маршрут для отпуска, предложит идеи для ремонта или найдет ресторан, который понравится всем собеседникам. Также можно использовать функцию для совместной работы.

Для несовершеннолетних действуют дополнительные ограничения, а при необходимости родители могут полностью отключить групповые чаты.