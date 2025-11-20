The Crew Motorfest, Marvel Cosmic Invasion и другие игры добавят в Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в ближайшее время. Некоторые игры появятся в каталоге со дня релиза.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- Moonlighter 2: The Endless Vault (ПК) — уже доступна;
- Monsters are Coming! Rock & Road (ПК) — уже доступна;
- The Crew Motorfest (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
- Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
- Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
- Marvel Cosmic Invasion (ПК, консоли, «облако») — 1 декабря;
- Lost Records: Bloom & Rage (ПК, консоли, «облако») — 2 декабря.
Игры, которые добавят в Game Pass Premium:
- Kulebra and the Souls of Limbo (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
- Revenge of the Savage Planet (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
- Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
- Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
- Lost Records: Bloom & Rage (ПК, консоли, «облако») — 2 декабря.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 30 ноября:
- Barbie Project Friendship (ПК, консоли, «облако»);
- Lords of the Fallen (ПК, консоли, «облако»);
- Octopath Traveler (ПК, консоли, «облако»);
- Octopath Traveler II (ПК, консоли, «облако»);
- SteamWorld Build (ПК, консоли, «облако»).