20 ноября, 2025
The Crew Motorfest, Marvel Cosmic Invasion и другие игры добавят в Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в ближайшее время. Некоторые игры появятся в каталоге со дня релиза.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Moonlighter 2: The Endless Vault (ПК) — уже доступна;
  • Monsters are Coming! Rock & Road (ПК) — уже доступна;
  • The Crew Motorfest (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
  • Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
  • Marvel Cosmic Invasion (ПК, консоли, «облако») — 1 декабря;
  • Lost Records: Bloom & Rage (ПК, консоли, «облако») — 2 декабря.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • Kulebra and the Souls of Limbo (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • Revenge of the Savage Planet (ПК, консоли, «облако») — уже доступна;
  • Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
  • Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли, «облако») — 25 ноября;
  • Lost Records: Bloom & Rage (ПК, консоли, «облако») — 2 декабря.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 30 ноября:

  • Barbie Project Friendship (ПК, консоли, «облако»);
  • Lords of the Fallen (ПК, консоли, «облако»);
  • Octopath Traveler (ПК, консоли, «облако»);
  • Octopath Traveler II (ПК, консоли, «облако»);
  • SteamWorld Build (ПК, консоли, «облако»).
