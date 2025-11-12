Sony oyunçular üçün şarj funksiyalı PlayStation monitorunu təqdim etdi

Sony 27 düymlük PlayStation oyun monitorunu təqdim edib. Cihaz kontrollerləri (DualSense) şarj etmək üçün daxil edilmiş dok-stansiya ilə təchiz olunub. Şirkətin sözlərinə görə, bu monitor PS5 konsolu üçün nəzərdə tutulub və parlaq, dəqiq görüntü ilə yüksək axıcılığı birləşdirir.
Yeni modeldə 27 düymlük IPS panel istifadə olunub, təsvirin dəqiqliyi 2560×1440 piksel təşkil edir. PS5 və PS5 Pro konsollarında yenilənmə tezliyi 120 Hz, uyğun PC və Mac cihazlarına qoşulduqda isə 240 Hz-ə qədər yüksəlir.
Monitor həmçinin dəyişkən yenilənmə tezliyini (VRR) və Auto HDR Tone Mapping funksiyasını dəstəkləyir — bu texnologiya PS5 və PS5 Pro konsollarında HDR parametrlərini avtomatik şəkildə tənzimləyir.
Əlavə olaraq, monitorun çıxarıla bilən dayağında DualSense kontrollerləri üçün şarj funksiyası yerləşdirilib. İnteqrasiya olunmuş interfeyslərə iki HDMI 2.1 portu, bir DisplayPort 1.4, iki USB Type-A, bir USB Type-C və 3,5 mm audio çıxışı daxildir.
Yeni PlayStation monitoru 2026-cı ildə ABŞ və Yaponiya bazarlarında satışa çıxarılacaq, lakin qiyməti hələ açıqlanmayıb.