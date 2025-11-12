Windows 11 теперь поддерживает сторонние менеджеры паролей

Компания Microsoft сообщила, что теперь операционная система Windows 11 поддерживает сторонние менеджеры паролей.

Вместо Microsoft Password Manager можно использовать 1Password и Bitwarden. В будущем обещают добавить поддержку и других менеджеров паролей. Нововведение уже доступно в обновлении безопасности Windows 11 за ноябрь.

У использования менеджеров паролей от сторонних разработчиков есть важное преимущество – возможность синхронизировать конфиденциальные данные между устройствами и платформами. Например, пользователь может использовать 1Password на iPhone, MacBook и на Windows-ноутбуке, имея единую базу данных с логинами и паролями от важных сайтов, банковских приложений и прочих сервисов. Кроме того, если с одним устройством что-то случится, пользователь всегда сможет восстановить данные из облака или с другого устройства.