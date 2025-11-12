spot_img
13 ноября, 2025
Windows 11 теперь поддерживает сторонние менеджеры паролей

Компания Microsoft сообщила, что теперь операционная система Windows 11 поддерживает сторонние менеджеры паролей.

Вместо Microsoft Password Manager можно использовать 1Password и Bitwarden. В будущем обещают добавить поддержку и других менеджеров паролей. Нововведение уже доступно в обновлении безопасности Windows 11 за ноябрь.

У использования менеджеров паролей от сторонних разработчиков есть важное преимущество – возможность синхронизировать конфиденциальные данные между устройствами и платформами. Например, пользователь может использовать 1Password на iPhone, MacBook и на Windows-ноутбуке, имея единую базу данных с логинами и паролями от важных сайтов, банковских приложений и прочих сервисов. Кроме того, если с одним устройством что-то случится, пользователь всегда сможет восстановить данные из облака или с другого устройства.

