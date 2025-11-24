spot_img
25 ноября, 2025
Samsung Galaxy A77-in qiyməti və xüsusiyyətləri rəsmi təqdimatdan əvvəl məlum oldu

Samsung Galaxy A77-in qiyməti və xüsusiyyətləri rəsmi təqdimatdan əvvəl məlum oldu

X sosial şəbəkəsində Samsung-un yaxın vaxtlarda təqdim edəcəyi yeni smartfonla bağlı maraqlı məlumatlar yayılıb. Məlumata görə, şirkət ilk dəfə A-seriyasında yüksək güclü, 10 nüvəli prosessor istifadə edəcək — amma bununla yanaşı qiymət də uyğun olaraq yüksək olacaq.

Yazılanlara əsasən, Galaxy A77-in aparat platformasının əsasında məhsuldarlığı ilə seçilən Exynos 2400 prosessoru və daxilində inteqrasiya olunmuş Xclipse 940 qrafik bloku dayanacaq. Smartfonun Geekbench 6 testindən keçən nəticələri birnüvəli rejimdə 1 673, çoxnüvəli sınaqda isə 5 597 bal təşkil edib.

İnsayder bildirir ki, cihazın satış qiyməti 599 dollar olacaq. Bu da onu daha bahalı Galaxy S26 FE üçün alternativ variant kimi təqdim edir. Qeyd olunur ki, bu iki model bazarlarda rəqabət yaratmamaq üçün müxtəlif ölkələrdə satışa çıxarıla bilər. Yeni modelin təqdimat tarixi hələ açıqlanmayıb.

