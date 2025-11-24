spot_img
25 ноября, 2025
Meta с 2020 года скрывает данные негативного влияния Facebook и Instagram на психическое здоровье пользователей

Meta

В ходе судебного дела школьных округов США против Meta и других социальных сетей, выяснилось, что еще в 2020 году у компании был проект Project Mercury, в рамках которого ученые Meta совместно с исследовательской компанией Nielsen оценивали эффект «деактивации» Facebook и Instagram.

Коллективный иск на Meta, Google, TikTok и Snapchat подала юридическая фирма Motley Rice. В иске эти компании обвиняются в намеренном сокрытии от пользователей, родителей и учителей признанные внутри компании риски своих продуктов.

Подробностями о данной ситуации сейчас поделились в агентстве Reuters. Согласно документам Meta, полученным в ходе исследования, люди, которые прекратили пользоваться Facebook всего на неделю, сообщили об уменьшении чувства депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения.

Meta вместо того, чтобы продолжить исследования или опубликовать хотя бы первые данные, закрыла проект. Кроме того, данные исследования решено быть скрыть. Для собственных сотрудников Meta попыталась оправдать результаты, заявив, что они были искажены существующим на тот момент освещением событий в СМИ вокруг компании.

