QNAP запускает myQNAPcloud Surveillance — безопасное и масштабируемое облачное решение для резервного копирования записей видеонаблюдения

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня объявила о запуске myQNAPcloud Surveillance — специализированного облачного сервиса для резервного копирования записей видеонаблюдения. Разработанное для полной интеграции с локальным решением, QNAP QVR Surveillance обеспечивает безопасное удаленное хранение критически важных видеоданных, помогая компаниям соблюдать нормативные требования и внедрять передовые практики защиты данных.

QVR Surveillance — это система управления видео (VMS) нового поколения от QNAP, пришедшая на смену QVR Pro и QVR Elite. Она превращает QNAP NAS в мощное централизованное решение для видеонаблюдения с гибкими возможностями записи, интеллектуальным управлением событиями, видеонаблюдением на базе искусственного интеллекта и масштабируемым хранилищем.

«От локальных офисов до крупномасштабных инфраструктур, myQNAPcloud Surveillance помогает пользователям создавать резервные копии видеозаписей и управлять ими более безопасно и эффективно, — сказал Пак Ши (Pac Shih), менеджер по продуктам QNAP. — Это идеальное облачное дополнение к нашей системе QVR Surveillance».

myQNAPcloud Surveillance расширяет возможности QVR Surveillance, добавляя надежный уровень облачного хранения, позволяя пользователям создавать резервные копии записей со своих NAS-систем QNAP непосредственно в облаке. Благодаря передаче данных по протоколу HTTPS, шифрованию на стороне сервера, двухфакторной аутентификации (2FA) и мониторингу активности входа в систему, сервис обеспечивает защиту конфиденциальных записей от несанкционированного доступа.

MyQNAPcloud Surveillance, разработанный с учетом прозрачности и гибкости, использует модель оплаты за каждый поток, что делает его значительно более доступным по сравнению с обычными облачными сервисами хранения.

1080p: от 14,99 долларов в месяц.

4K: от 29,99 долларов в месяц.

8K: свяжитесь с QNAP по вопросам приобретения пакета.

Сервис myQNAPcloud Surveillance уже доступен. Подробности, включая тарифные планы и цены, можно узнать на странице https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-surveillance.