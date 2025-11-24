spot_img
25 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииHardwareQNAP запускает myQNAPcloud Surveillance - безопасное и масштабируемое облачное решение для резервного...

QNAP запускает myQNAPcloud Surveillance — безопасное и масштабируемое облачное решение для резервного копирования записей видеонаблюдения

myQNAPcloud Surveillance

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня объявила о запуске myQNAPcloud Surveillance — специализированного облачного сервиса для резервного копирования записей видеонаблюдения. Разработанное для полной интеграции с локальным решением, QNAP QVR Surveillance обеспечивает безопасное удаленное хранение критически важных видеоданных, помогая компаниям соблюдать нормативные требования и внедрять передовые практики защиты данных.

QVR Surveillance — это система управления видео (VMS) нового поколения от QNAP, пришедшая на смену QVR Pro и QVR Elite. Она превращает QNAP NAS в мощное централизованное решение для видеонаблюдения с гибкими возможностями записи, интеллектуальным управлением событиями, видеонаблюдением на базе искусственного интеллекта и масштабируемым хранилищем.

«От локальных офисов до крупномасштабных инфраструктур, myQNAPcloud Surveillance помогает пользователям создавать резервные копии видеозаписей и управлять ими более безопасно и эффективно, — сказал Пак Ши (Pac Shih), менеджер по продуктам QNAP. — Это идеальное облачное дополнение к нашей системе QVR Surveillance».

myQNAPcloud Surveillance расширяет возможности QVR Surveillance, добавляя надежный уровень облачного хранения, позволяя пользователям создавать резервные копии записей со своих NAS-систем QNAP непосредственно в облаке. Благодаря передаче данных по протоколу HTTPS, шифрованию на стороне сервера, двухфакторной аутентификации (2FA) и мониторингу активности входа в систему, сервис обеспечивает защиту конфиденциальных записей от несанкционированного доступа.

MyQNAPcloud Surveillance, разработанный с учетом прозрачности и гибкости, использует модель оплаты за каждый поток, что делает его значительно более доступным по сравнению с обычными облачными сервисами хранения.

  • 1080p: от 14,99 долларов в месяц.
  • 4K: от 29,99 долларов в месяц.
  • 8K: свяжитесь с QNAP по вопросам приобретения пакета.

Сервис myQNAPcloud Surveillance уже доступен. Подробности, включая тарифные планы и цены, можно узнать на странице https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-surveillance.

Предыдущая статья
NETTY2025 nominantları müəyyən edir, səsvermə başlayıb
Следующая статья
Meta с 2020 года скрывает данные негативного влияния Facebook и Instagram на психическое здоровье пользователей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,850ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»