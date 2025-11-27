Продажи Cyberpunk 2077 достигли 35 миллионов копий

Польская компания CD Projekt отчиталась о финансовых результатах за третий квартал 2025 финансового года и отметила что продажи приключенческой ролевой игры Cyberpunk 2077 превысили отметку в 35 млн. копий. В первой половине декабря игре исполнится пять лет.

С 35 млн. копий игра поднимается на 24 ступень в списке самых продаваемых игр в истории, разделяя ее с Tetris на Game Boy. Для сравнения, прошлая игра разработчиков The Witcher 3: Wild Hunt находится на восьмом месте с результатом 60 млн. копий.

Также CD Projekt RED сообщила, что основная команда трудится над уже анонсированной The Witcher 4, к 31 октября игрой занималось 447 человек (31 июля было 444), а над сиквелом Cyberpunk работают 135 специалистов (было 116). Первая игра уже ходится в полноценном производстве, а вторая — в предпродакшене, который начался в 2025 году.