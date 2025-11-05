QNAP представляет TS-h2477AXU-RP — высокоскоростной сетевой накопитель ZFS с 24 отсеками для дисков

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня представила TS-h2477AXU-RP — корпоративный сетевой накопитель ZFS, разработанный для удовлетворения растущего спроса на высокую производительность, надежность и гибкие возможности расширения ввода-вывода. Новинка получила 24 3,5-дюймовых отсека для дисков SATA, два слота M.2 PCIe Gen 5, три слота PCIe Gen 4 и резервные блоки питания. TS-h2477AXU-RP также оснащен встроенными портами 2.5GbE и 10GbE, предлагая организациям высокоскоростную централизованную платформу хранения данных, поддерживающую разнообразные рабочие нагрузки и критически важные операции.

«В ответ на разнообразные бизнес-потребности предприятия часто оценивают решения NAS, учитывая сочетание производительности, стабильности и долгосрочной масштабируемости, — отмечает Алекс Ши (Alex Shih), менеджер по продукту QNAP. — TS-h2477AXU-RP обеспечивает исключительную вычислительную мощность, большую емкость хранилища и широкий спектр возможностей расширения, включая твердотельные накопители M.2, графические процессоры и сетевые карты 25GbE, что делает его идеальным решением для ресурсоемких приложений, таких как виртуализация, монтаж видео 4K/8K и долгосрочное резервное копирование. Он помогает организациям создавать ИТ-инфраструктуру, готовую к будущему и поддерживающую устойчивый рост».

Ключевые характеристики TS-h2477AXU-RP:

Надежность ZFS корпоративного уровня. Обеспечивает возможности самовосстановления, встроенную дедупликацию, сжатие, аварийное восстановление на основе SnapSync и защиту данных WORM, обеспечивая целостность и неизменность данных. Оптимизировано для работы SSD при критически важных рабочих нагрузках.

Производительность 8-ядерного процессора AMD с интегрированной графикой. Работает на базе 8-ядерного 16-поточного процессора AMD Ryzen 7 серии 7000 и интегрированной графики AMD Radeon для аппаратного ускорения обработки. Поддерживает до 192 ГБ памяти DDR5 и опциональную оперативную память ECC.

Три слота PCIe Gen 4 для максимальной расширяемости. Поддержка сетевых карт 25GbE, графических процессоров, карт QM2 и карт расширения хранилища, что обеспечивает масштабируемую модернизацию сетевых компонентов, вычислительной мощности и емкости.

Петабайтный потенциал хранения. Поддержка JBOD-корпусов QNAP SAS, PCIe и SATA, что позволяет компаниям масштабировать хранилище по мере роста потребностей в данных.

Встроенные сетевые интерфейсы 2.5GbE и 10GbE с возможностью расширения до 25GbE. Включает два порта 2.5GbE и два порта 10GbE с поддержкой модернизации до 25GbE через PCIe Gen 4. Объединение портов объединяет пропускную способность и обеспечивает отказоустойчивость сети для бесперебойной работы с высокой пропускной способностью.

Резервное питание для бесперебойной работы. Два резервных источника питания минимизируют риски простоев и обеспечивают доступность системы при сбоях питания.

Долгосрочная доступность до 2030 года. Доступность до 2030 года обеспечивает предсказуемое планирование жизненного цикла и долгосрочную надежность для корпоративного развертывания.

Оформить заявку на приобретение TS-h2477AXU-RP-R7-32G можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Цена на условиях MSRP составляет 10,999 AZN.