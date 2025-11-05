AnTuTu: самые мощные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня октября

Команда разработчиков бенчмарка AnTuTu опубликовала свежие рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам октября 2025 года.
Больше половины рейтинга флагманских смартфонов занимают устройства на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Лидером стал Nubia Red Magic 11 Pro+ с результатом 4 132 403 балла. На втором месте — OnePlus 15, набравший 4 031 998 баллов, на третьем — iQOO 15 с результатом в 4 030 245 баллов.
В Топ-10 также вошли смартфоны Honor Magic8, Honor Magic8 Pro, Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition, Realme GT8 Pro, OPPO Find X9, Redmi K90 Pro Max и Vivo X300.
Весь рейтинг смартфонов среднего уровня заняли устройства на базе чипов MediaTek Dimensity. Первое место занял Realme Neo SE, набравший 1 931 641 балл. На втором — iQOO Z10 Turbo с 1 915 499 баллами, на третьем — Vivo Y300 GT с 1 909 184 баллами.
Далее идут Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, OPPO Reno 14 Pro, Motorola Edge 60 Pro, OPPO K13 Turbo 5G, OPPO Reno13 Pro и OPPO Reno13.
Статистика была собрана в период с 1 по 31 октября 2025 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.