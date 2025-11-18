Nintendo показала первые кадры из фильма по The Legend of Zelda

Корпорация Nintendo объявила о старте съемок экранизации по The Legend of Zelda и поделилась первыми кадрами из фильма.

На трех изображениях можно увидеть принцессу Зельду и ее защитника Линка, которых играют молодые актеры Бо Брагасон и Бенджамин Эван Эйнсуорт.

Фанаты The Legend of Zelda в комментариях к анонсу остались очень довольны от подбора актеров и дизайна костюмов, сочетающих элементы прошлого и настоящего серии. По их мнению, оба актера отлично попали в образы героев.

Режиссером картины выступает Уэс Болл, ранее работавший над трилогией «Бегущий в лабиринте» и фильмом «Планета обезьян: Новое царство».

Релиз фильма состоится 7 мая 2027 года.