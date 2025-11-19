spot_img
19 ноября, 2025
Microsoft, NVIDIA и Anthropic объявили о стратегическом партнерстве

Microsoft NVIDIA Anthropic

Компаниии Microsoft, NVIDIA и Anthropic объявили о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения Anthropic будет использовать облачную инфраструктуру Azure и архитектуру NVIDIA для обучения и развертывания своих ИИ-моделей.

Сумма обязательств Anthropic по вычислительным мощностям Microsoft, использующим ускорители NVIDIA, составит $30 млрд. Со своей стороны, в капитал Anthropic, для поддержки инфраструктуры и исследований, компании Microsoft и NVIDIA готовы вложить $5 млрд. и $10 млрд. соответственно.

«Мы все больше становимся клиентами друг друга — мы будем использовать модели Anthropic, они будут использовать нашу инфраструктуру, и мы будем выходить на рынок вместе. Конечно, все это строится на партнерских отношениях с OpenAI, который остается критически важным партнером Microsoft», — отметил глава Microsoft Сатья Наделла.

Anthropic будет предоставлен доступ к масштабным вычислительным мощностям объемом до 1 гигаватта, включая новейшие системы Grace Blackwell и Vera Rubin. Это позволит оптимизировать работу моделей семейства Claude, включая новые версии Sonnet 4.5 и Opus 4.1, а также повысить их эффективность.

Стартап Anthropic был основан в 2021 году выходцами из OpenAI, которые покинули ее из-за противоречий с действующим руководством в части этики развития ИИ и безопасности. В сентябре этого года стартап смог привлечь инвестиции на свое развитие около $13 млрд.

