Google представил флагманскую ИИ-модель Gemini 3 Pro

Компания Google представила ИИ-модель Gemini 3, которую называет самой продвинутой и универсальной из всех в семействе Gemini. Новая модель уже доступна для всех пользователей приложения Gemini и для подписчиков Google AI Pro и Ultra в режиме AI Mode в поиске. Также модель представлена в AI Studio, Vertex AI и новой платформе Google Antigravity.

Флагманская версия модели Gemini 3 Pro умеет обрабатывать текст, изображения и аудио одновременно. Она превосходит предыдущее поколение по всем основным ИИ-бенчмаркам: 1501 балл в LMArena (логические задачи и выводы), 91,9% в GPQA Diamond (глубокое понимание вопросов), 72,1% точности по SimpleQA Verified, 81% на MMMU-Pro и 87,6% на Video-MMMU (мультимодальные задачи), 23,4 % в MathArena Apex (это лучший результат среди ИИ в математике).

В своих ответах модель предлагает то, что пользователю «нужно услышать», а не что он «хочет услышать». Наряду с этим ИИ обладает широкими аналитическими и «агентскими» возможностями — модель лежит в основе экспериментальной функции Gemini Agent, которая может выполнять задачи от имени пользователя в приложении Gemini. Как отмечает компания, Gemini 3 Pro также опережает остальных топовых конкурентов в задачах по математике, анализу текстов и программированию.

Компания также представила Gemini 3 Deep Think — «улучшенный» режим рассуждений, который продемонстрировал еще более высокие показатели в тестах, требующих логических рассуждений. Результат в Humanity’s Last Exam составил 41%, в GPQA Diamond — 93,8%, а в ARC-AGI-2 — «беспрецедентный результат» в 45,1%. Пока что режим Gemini 3 Deep Think доступен только для специалистов по тестированию безопасности. «В ближайшие недели» компания планирует открыть доступ подписчикам Google AI Ultra.

Google также выпустил интерфейс для написания программного кода на базе Gemini под названием Google Antigravity. Он предназначен для многопанельного агентного кодинга, аналогично агентным IDE, таким как Warp или Cursor 2.0. Google Antigravity доступен бесплатно в публичной превью-версии с большими лимитами на использование Gemini 3 Pro.