Mastercard возглавляет стратегические дискуссии о будущем банковского сектора в качестве Золотого спонсора IX Международного банковского форума в Баку

Mastercard приняла участие в IX Международном банковском форуме (IBF) в Баку в качестве Золотого спонсора, представив экспертные мнения, передовое видение и современные платежные решения на одном из самых влиятельных финансовых событий региона.

В рамках официальной программы спикеры Mastercard провели и приняли участие в нескольких ключевых сессиях, посвящённых глобальным банковским трендам, цифровой трансформации, инновациям в платежах, кибербезопасности и ускоряющемуся влиянию ИИ на финансовые услуги. Участие Mastercard отразило стремление компании содействовать развитию безопасной, инновационной и эффективной финансовой экосистемы в регионе.

Открывающая панель — Надёжный, безопасный и устойчивый банкинг

Mastercard представил Кутай Ак (Старший консультант, направление развития сервисов — EEMEA), который присоединился к лидерам отрасли для обсуждения того, как технологии, цифровые инструменты и продвинутая аналитика усиливают устойчивость и надёжность современных банковских моделей.

Кутай Ак отметил стремительную модернизацию финансовой экосистемы Азербайджана, подчеркнув расширение цифровых платежей, прогресс в открытом банкинге и рост каналов финтеха.

«Финансовый сектор Азербайджана движется вперёд впечатляющими темпами, — отметил Кутай Ак. — Mastercard гордится тем, что поддерживает этот путь, привнося глобальные инновации, сильные партнёрства и цифровую инфраструктуру, готовую к будущему».

Новые тренды, формирующие будущее банковского сектора

Модерируемая Хамидом Саламлы (Директор по развитию бизнеса, Mastercard), сессия объединила экспертов Mastercard для обсуждения технологических и структурных изменений, переопределяющих ландшафт банковской индустрии.

Эрен Озкан представил региональный взгляд на «Банкинг без границ», подчеркнув, как персонализация на основе ИИ, цифровая идентичность и встроенные финансовые сервисы меняют ожидания клиентов и ускоряют межрыночную интеграцию.

Фатих Алали расширил дискуссию, представив практический взгляд на тему «От хайпа к результату», сосредоточив внимание на том, как банки могут перейти от экспериментов к масштабируемому внедрению ИИ, выстраивая данные, управление и бизнес-ценность.

Обсуждение было дополнено взглядами на азербайджанский рынок, подчеркнув, как региональные банки используют эти глобальные тренды для стимулирования следующей фазы роста.

Инклюзивные и интеллектуальные решения: переосмысление ежедневных платежей

Сессия включала ключевое выступление Дирима Алтунбаша (Директор по цифровым решениям, Турция и Азербайджан, Mastercard), который представил видение Mastercard в области агентской коммерции. Он показал, как агенты на базе ИИ начинают влиять на процесс покупки и трансформировать повседневные транзакции, а также как Mastercard Agent Pay обеспечивает доверие, прозрачность и аутентификацию в этих новых цифровых путешествиях.

Умный банкинг: искусственный интеллект, данные и новая волна автоматизации

В специализированной сессии по готовности к ИИ Илкер Куртулуш (Директор, Advisors & Consulting Services, Strategy & Transformation) подробно описал шаги, которые финансовым институтам необходимо предпринять, чтобы перейти от фрагментированных сред данных к масштабируемому внедрению ИИ на уровне всей организации. Он подчеркнул ключевую роль структурированных данных, прочного управления и качественно разработанных дорожных карт трансформации.

Кибербезопасность и предотвращение мошенничества

Во второй день форума Решат Кёкчен (Директор, направление развития сервисов, Mastercard) отметил растущую важность киберустойчивости. Его выступление было посвящено тому, как банки могут усилить защиту своих цифровых экосистем, используя продвинутую аутентификацию, глобальную систему выявления угроз и инструменты проактивного управления рисками.

Интерактивный стенд Priceless Experience

На протяжении всего форума делегаты взаимодействовали с интерактивным стендом Priceless Experience от Mastercard, демонстрирующим, как инновации и дизайн могут повысить вовлечённость клиентов. С помощью иммерсивного сторителлинга и цифрового взаимодействия инсталляция визуализировала философию Mastercard «Priceless», подчеркивая, что даже при стремительном развитии технологий значимые, человеко-ориентированные впечатления остаются в центре современных финансовых услуг.

Стремление Mastercard

Участие Mastercard в IBF подчеркнуло постоянное сотрудничество компании с банками, финтехами и отраслевыми партнёрами для ускорения цифровой трансформации в регионе. Благодаря глобальной экспертизе и локальным партнёрствам Mastercard продолжает поддерживать развитие более связанной, безопасной и готовой к будущему финансовой экосистемы.