Bakcell и Visa начинают партнёрство

Лидер инноваций Bakcell начинает партнёрство с Visa — мировым лидером в сфере цифровых платежей. В рамках этого сотрудничества абонентам Bakcell будут предложены эксклюзивные преимущества, более удобные возможности для цифровых платежей и новые инновационные решения.

На начальном этапе партнёрства Bakcell и Visa запустили специальную кампанию для абонентов. В рамках кампании абоненты, пополняя баланс минимум на 5 AZN через приложение Bakcell с помощью карты Visa через Apple Pay или Google Pay, получат подарочный бонусный интернет. Объём бонусного интернета зависит от суммы пополнения: 5 AZN — 9,99 AZN — 1 GB, 10 AZN — 14,99 AZN — 2 GB, 15 AZN и выше — 5 GB. Полученные бонусы действуют в течение одной недели.

Bakcell продолжает вносить вклад в цифровое будущее Азербайджана и устойчивое развитие благодаря своим инновационным и решениям на основе искусственного интеллекта.

Подробную информацию о кампании можно получить, перейдя по ссылке.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.