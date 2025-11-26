Huawei выпустила роутер X3 Pro с необычным дизайном

Компания Huawei представила необычный роутер X3 Pro (Golden Mountain Under the Sun, «Золотая гора под лучами солнца») с поддержкой Wi-Fi 7, который отличается от подобных устройств на рынке из-за своего необычного дизайна.

Huawei X3 Pro позиционируется как «арт-версия». Это прозрачное устройство с миниатюрой горы внутри и меняющейся в зависимости от времени суток подсветкой. В приложении Huawei Smart Life доступны всевозможные настройки: от регулировки яркости до настроек сети.

Основной блок оснащается 512 Mb ОЗУ и 128 Mb постоянной памяти и поддерживает скорость до 688 Мбит/с в диапазоне 2,4 GHz и до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 GHz с общей пиковой в 3570 Мбит/с. Роутер оснащен двумя портами Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с, которые автоматически переключаются между WAN и LAN, а также стандартным гигабитным портом. Дополнительный маршрутизатор оснащен базовым гигабитным портом.

Huawei заявляет, что маршрутизатор рассчитан на дома площадью около 90 м², а при сопряжении с дополнительным роутером покрытие можно увеличить до 90–120 м². В сеть можно объединить до 15 роутеров. Основной блок оснащен шестью антеннами Wi-Fi, включая уникальную прозрачную антенну с микронной гравировкой.

Из других функций: отдельный IoT-канал для устройств умного дома, гостевой и детский режимы использования, поддержка WPA3, поддержка технологии защиты данных Huawei HomeSec и игровой режим, позволяющий снизить задержку более чем в 160 играх.

Роутер Huawei X3 Pro уже поступил в продажу в Китае. Цены: $183 за основной маршрутизатор, $112 за дополнительный маршрутизатор, $280 за полный комплект.