4 ноября, 2025
Lenovo выпустила smart-очки AI Glasses V1 со встроенными в линзы дисплеями и ИИ-ассистентом

Lenovo AI Glasses V1

Компания Lenovo представила в Китае smart-очки AI Glasses V1. Вместо камеры очки получили двойные микросветодиодные дисплеи, а также встроенный ИИ-ассистент и сенсорное управление.

Lenovo AI Glasses V1

Lenovo AI Glasses V1 оснащены специальными линзами (15 x 11 x 1,8 мм), в которые встроены прозрачные дисплеи с максимальной яркостью в 2000 нит. Дисплеи могут работать независимо — с передачей информации либо на одну линзу, либо на обе линзы одновременно. Для взаимодействия с ИИ-ассистентом, разработанным Lenovo, предусмотрены микрофон и встроенные динамики. ИИ-ассистент умеет переводить речь в реальном времени, дублировать текст на дисплей, распознавать изображения, отвечать на голосовые запросы и выполнять роль телесуфлера. Также с помощью ИИ пользователь сможет получать маршруты для пешего или велосипедного передвижения.

Управлять очками можно как голосом, так и через сенсорную панель на дужке. По словам производителя, в режиме телесуфлера AI Glasses V1 проработают 4 часа, в режиме переводчика — до 10 часов, а в режиме ожидания — до 260 часов. На полную зарядку очков уйдет около 40 минут.

Lenovo AI Glasses V1 поступят в продажу в Китае 9 ноября по цене $562. Информации о сроках поступления на глобальный рынок пока нет.

