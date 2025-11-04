Apple запустила полноценную веб-версию App Store

Компания Apple запустила полностью новую веб-версию App Store с расширенной функциональностью. Пользователи могут задействовать все функции платформы прямо через браузер благодаря отдельным страницам с библиотеками приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Обновленная ссылка apps.apple.com ведет к полноценной версии магазина цифрового контента, с которой можно взаимодействовать посредством браузера.

В веб-версии App Store появилась знакомая по iPhone вкладка Today с ежедневными подборками и рекомендациями, а также разделы с играми, приложениями и тайтлами Apple Arcade. Каждое приложение имеет собственную страницу с описанием, скриншотами, отзывами пользователей и другой информацией.

Кроме того, разработчики компании обновили интерфейс поисковой системы, с помощью которой можно находить конкретные приложения. Прежде единственным способом сделать это был поиск через Google и переход сразу на страницу искомого продукта. Новый веб-интерфейс делает App Store удобнее для просмотра и обмена ссылками на программы и игры.