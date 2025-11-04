Согласно данным аналитической компании Gartner, в 2025 году затраты на глобальном IT-рынке составят около $5,54 трлн., увеличившись примерно на 10 % по отношению к прошлому году. Самые высокие темпы роста отмечены в области дата-центров, что связано со стремительным расширением сектора ИИ.

В 2025 году продажи систем для центров обработки данных выросли на 46,8% в годовом исчислении, до $489,45 млрд. Такой рост аналитики объясняют большими расходами гиперскейлеров и облачных провайдеров на серверы с дорогостоящими ИИ-ускорителями и высокопроизводительные СХД.

Расходы в области телекоммуникационных услуг достигнув $1,3 трлн., выросли на 3,8% в годовом исчислении. IT-сервисы показали рост на 6,5% — до $1,72 трлн. Продажи ПО корпоративного класса по сравнению с прошлым годом поднялись на 11,9% — до $1,24 трлн. Продажи электронных устройств показали рост на 8,4% — до $783,16 млрд.

Согласно прогнозам Gartner, в 2026 году объем мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн, достигнув $6,08 трлн. Рост продемонстрируют все перечисленные сегменты. Дата-центры принесут выручку до $582,45 млрд., рост на 19%. Телекоммуникационные сервисы обеспечат выручку около $1,36 трлн., показав рост на 4,5% год к году. IT-сервисы — $1,87 трлн., рост на 8,7%. В сегменте корпоративного ПО ожидается рост на 15,2 % — до $1,43 трлн. Продажи электронных устройств принесут выручку $836,28 млрд., рост на 6,8%.