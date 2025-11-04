spot_img
4 ноября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСтатьиGartner: в 2026 году объем мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн

Gartner: в 2026 году объем мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн

Gartner

Согласно данным аналитической компании Gartner, в 2025 году затраты на глобальном IT-рынке составят около $5,54 трлн., увеличившись примерно на 10 % по отношению к прошлому году. Самые высокие темпы роста отмечены в области дата-центров, что связано со стремительным расширением сектора ИИ.

В 2025 году продажи систем для центров обработки данных выросли на 46,8% в годовом исчислении, до $489,45 млрд. Такой рост аналитики объясняют большими расходами гиперскейлеров и облачных провайдеров на серверы с дорогостоящими ИИ-ускорителями и высокопроизводительные СХД.

Расходы в области телекоммуникационных услуг достигнув $1,3 трлн., выросли на 3,8% в годовом исчислении. IT-сервисы показали рост на 6,5% — до $1,72 трлн. Продажи ПО корпоративного класса по сравнению с прошлым годом поднялись на 11,9% — до $1,24 трлн. Продажи электронных устройств показали рост на 8,4% — до $783,16 млрд.

Согласно прогнозам Gartner, в 2026 году объем мирового IT-рынка впервые превысит $6 трлн, достигнув $6,08 трлн. Рост продемонстрируют все перечисленные сегменты. Дата-центры принесут выручку до $582,45 млрд., рост на 19%. Телекоммуникационные сервисы обеспечат выручку около $1,36 трлн., показав рост на 4,5% год к году. IT-сервисы — $1,87 трлн., рост на 8,7%. В сегменте корпоративного ПО ожидается рост на 15,2 % — до $1,43 трлн. Продажи электронных устройств принесут выручку $836,28 млрд., рост на 6,8%.

Предыдущая статья
Lenovo выпустила smart-очки AI Glasses V1 со встроенными в линзы дисплеями и ИИ-ассистентом
Следующая статья
“Coursera” platformasında “Milli Proqram”ın interfeysi Azərbaycan dilində istifadəyə verilib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,862ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»