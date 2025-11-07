spot_img
7 ноября, 2025
Компания «AzInTelecom» успешно прошла две международные сертификации

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, успешно прошла два новых этапа международной сертификации.

Резервный дата-центр компании в Евлахе получил сертификат «PCI DSS Certificate of Compliance» (версия 4.0.1) — глобальный стандарт, определяющий требования безопасности для облачных сервисов в платёжной экосистеме. Одновременно был обновлён сертификат, ранее выданный Бакинскому основному дата-центру.

Для получения данного сертификата уполномоченная организация провела предварительную оценку, после чего независимые аудиторы осуществили комплексную проверку. По итогам проверки официально подтверждено, что дата-центр соответствует международным требованиям к предоставлению облачных услуг финансовым учреждениям.

Кроме того, компания «AzInTelecom» успешно прошла сертификацию по стандарту «Test Maturity Model Integration» (TMMi – Level 2), которая подтверждает соответствие компании международным стандартам в области обеспечения качества и отражает её приверженность принципам постоянного совершенствования.

Сертификация TMMi представляет собой международную модель, предназначенную для оценки уровня развития и профессионализма процессов тестирования программного обеспечения. Применение этой модели помогает компаниям систематизировать тестовые процессы, снижать риски и повышать общее качество своих продуктов и услуг.

Необходимо отметить, что «AzInTelecom» стала первой компанией в странах СНГ, получившей сертификат PCI DSS версии 4.0.1, и первой компанией в Азербайджане, удостоенной сертификата TMMi.

О компании «AzInTelecom»

ООО «AzInTelecom» предоставляет надёжные, безопасные и легко адаптируемые решения для тех, кто ценит качество в цифровом мире.
Компания предлагает современные и защищённые облачные решения, цифровую подпись и идентификацию нового поколения, платформы для эффективного управления бизнесом, а также комплексные решения в области кибербезопасности.
Благодаря этим направлениям деятельности «AzInTelecom» помогает своим клиентам использовать передовые технологии и успешно реализовывать проекты в сфере цифровой трансформации.

