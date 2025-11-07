Компании стали возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников

Компании начали массово возвращать сотрудников, уволенных из-за ИИ, на прежние должности. В исследовании компании Visier, занимающейся аналитикой рынка труда, которое охватило более 2,4 млн. работников в 142 компаниях по всему миру, выявлено, что 5,3% уволенных сотрудников вернулись к своим бывшим работодателям.

По мнению аналитиков, это признак того, что технологии автоматизации пока не заменяют работников в тех масштабах, которых ожидали некоторые руководители. Нейросети впечатляют на презентациях, но в реальной работе автоматизируют лишь простые задачи, тогда как сложные по-прежнему выполняют люди. Вместо полной автоматизации компании приходят к гибридной модели, где ИИ выступает инструментом для сотрудников, а не их заменой, при этом пытаясь снизить затраты на оплату труда.

Как отмечается в исследовании, возвращение происходит на менее выгодных для сотрудников условиях. Компании прибегают к двум основным тактикам: предложение вернуться на сниженную зарплату и наем специалистов из стран с менее развитой экономикой, готовых работать за меньшие деньги.

Внедрение инфраструктуры ИИ — оборудования, систем обработки данных и систем безопасности — требует значительных капитальных затрат. Эти затраты часто превышают первоначальные прогнозы, что вынуждает руководство пересматривать фактическую окупаемость инвестиций по сравнению с удержанием квалифицированных сотрудников. Данные Visier показывают, что около 95% организаций пока не видят от инвестиций в ИИ заметной прибыли.