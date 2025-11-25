Компания MONT Azerbaijan совместно с ESET провела бизнес-встречу с IТ-экспертами

5 ноября компания MONT Azerbaijan совместно с вендором ESET организовала бизнес-ужин для своих клиентов и партнеров. Мероприятие прошло в отеле Landmark в теплой и профессиональной атмосфере, собрав представителей IТ-сообщества для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности.

Открывая встречу, менеджер ESET в Азербайджане Мустафа Ипек (Mustafa İpek) провел презентацию, в которой подробно рассказал о возможностях продуктов ESET, актуальных корпоративных решениях и направлениях развития. Участники активно задавали вопросы, создавая динамичную и полезную дискуссию, что сделало вечер максимально информативным.

После официальной части гости продолжили общение в более непринужденной обстановке за ужином под живую музыку. Участники мероприятия получили прекрасную возможность обсудить интересующие их вопросы напрямую с экспертами.

Компания MONT Azerbaijan благодарит всех участников за активное участие и проявленный интерес. Компания продолжит совместную работу с ESET для укрепления кибербезопасности и развития IТ-сообщества экспертов в Азербайджане.